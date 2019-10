Βοϊναρόφσκι : «Επαφές Σκάιλς με Ολυμπιακό»

Ο Ολυμπιακός ψάχνεται για προπονητή μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Ντέιβιντ Μπλατ και μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί, είναι και αυτό του Σκοτ Σκάιλς.

Ο Αμερικανός τεχνικός μάλιστα είναι μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα τα μεγάλα φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των ερυθρόλευκων, με την ομάδα του Πειραιά να είναι σε επικοινωνία με τον έμπειρο προπονητή τις τελευταίες μέρες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και ο πάντα έγκυρος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Σκάιλς και βρίσκεται σε επαφές με την πλευρά του προκειμένου αναλάβει τα ηνία των ερυθρόλευκων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σκάιλς έχει… φάει τα παρκέ του ΝΒΑ με το κουτάλι αφού έχει στο ενεργητικό του 948 αγώνες, έχοντας καθίσει στον πάγκο των Φοίνιξ Σανς, Σικάγο Μπουλς, Ορλάντο Μάτζικ αλλά και Μιλγουόκι Μπακς.

Απέχει από τους πάγκους από το 2016 και βλέπει την προοπτική της προπονητικής στην Ευρώπη και την Euroleague ως εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και τη δεδομένη χρονική και σύμφωνα με όσα αναφέρει και ο Αμερικανός δημοσιογράφος αποτελεί την πρώτη επιλογή του Ολυμπιακού για να αντικαταστήσει τον Ντέιβιντ Μπλατ.

Δείτε την ανάρτηση του Αμερικανού δημοσιογράφου:

Scott Skiles has been contacted about his interest in replacing David Blatt as coach of Greece’s Olympiakos, his agent Keith Glass tells ESPN. Skiles has coached four NBA teams, most recently with Orlando in 2016. “Coaching still interests Scott,” Glass said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 10, 2019