Αντετοκούνμπο για Μουντομπάσκετ : «Ένιωθα μόνος εναντίον 5»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά από ένα διάστημα ξεκούρασης δείχνει έτοιμος για δράση. Στο πρώτο ματς της pre season που συμμετείχε, ήταν απολαυστικός (22 πόντοι/11 ριμπάουντ) οδηγώντας τους Μπακς σε νίκη επί των Τζαζ με 133-99.

Ο Greek Freak, μετά το τέλος του ματς μίλησε σε εκπρόσωπους του Τύπου και απάντησε σε ερωτήσεις για την κατάσταση που βρίσκεται και τον χρόνο συμμετοχής του, ωστόσο το πραγματικό ενδιαφέρον βρίσκεται στις δηλώσεις του σχετικά με την καλοκαιρινή περιπέτειά του με την Εθνική στο Παγκόσμιο της Κίνας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Οι συμπαίκτες μου μού έλεγαν να χαλαρώσω, ότι είναι μόνο το πρώτο μου ματς. Πάντα πρέπει να προσπαθείς, όμως, σωστά; Μού αρέσει να παίζω σκληρά. Πάντα προσπαθώ να δίνω ό,τι έχω. Τα λεπτά μου είναι στο χέρι του κόουτς. Αν δεν με θέλει εκεί έξω, είναι απόφασή του, αλλά ποτέ δεν… μετράμε το πόσο σκληρά θα παίζω. Πιστεύω πως αυτό θέλει από μένα», ανέφερε αρχικά.

Όταν ρωτήθηκες για το πρώτο κάρφωμα που της χρονιάς, σχολίασε, αναφερόμενος παράλληλα και στις διαφορές με την FIBA: «Ένιωσα πολύ καλά! Όταν έπαιζα στη FIBA, ένιωθα σαν… φυλακισμένος! Ήταν σαν να βγήκα από το κλουβί και τώρα είμαι ελεύθερος! Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα, που έπαιξα μπροστά από τους οπαδούς μας, μαζί με τους συμπαίκτες μου».

Για το ότι δεν έκανε το αγαπημένο και σήμα κατατεθέν «mean mug», δήλωσε: «Είναι λίγο νωρίς ακόμα. Ελπίζω να βγει πολύ μέσα στη σεζόν!».

Για το double double κόντρα στους Τζαζ τόνισε: «Τα στατιστικά δεν έχουν σημασία. Ως Γιάννης, η δουλειά μου είναι να τους καλύπτω όλους, να παίρνω ριμπάουντ, να τρέχω, να είμαι παντού και πρέπει να είμαι σε καλή κατάσταση γι’ αυτό».

Τέλος, όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις για την ατάκα «φυλακισμένος» που ανέφερε νωρίτερα: «Οι κανονισμοί, ο τρόπος που παίζεται το μπάσκετ (στη FIBA), το spacing. Κάθε φορά που είχα την μπάλα, ένιωθα ότι έπαιζα μόνος εναντίον πέντε. Ήταν δύσκολο, τελείως διαφορετικό. Προτιμώ το ΝΒΑ πιο πολύ (γέλια)».

«I LOVE playing hard. I always try to give everything I got.»

– @Giannis_An34 on tonight’s win: pic.twitter.com/J5af5dtCtb

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 10, 2019