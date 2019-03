Μάγεψε η τελευταία υπερπανσέληνος

Ένα μοναδικό θέαμα είδαν οι κάτοικοι όλου του πλανήτη το βράδυ της Τετάρτης.

Η τελευταία υπερπανσέληνος του έτους ήταν τρομερά εντυπωσιακή αν και στη χώρα μας μερικά σύννεφα δεν μας άφησαν να την απολαύσουμε.

Παραδόξως βέβαια, η ονομασία αυτής της πανσελήνου δεν παραπέμπει στο ρομαντικό χαρακτήρα άλλων φεγγαριών… καθώς αποκαλείται από πολλούς «σούπερ πανσέληνος των σκουληκιών». Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία και τα πρώτα σκουλήκια… κάνουν την εμφάνισή τους.

Με τον όρο υπερσελήνη ή σούπερ σελήνη εννοούμε το φαινόμενο κατά το οποίο ο δορυφόρος της Γης βρίσκεται στην κοντινότερη απόσταση από τον πλανήτη μας, λόγω της τροχιάς του. Έτσι μοιάζει πιο φωτεινή και μεγαλύτερη από μια οποιαδήποτε πανσέληνο του χρόνου.

Check out that moon over the Rockies! 😍

Tonight’s full moon is the third and final #supermoon of the year: https://t.co/EXE8M64PIV pic.twitter.com/rxZo0CDLmI

— Denver7 News (@DenverChannel) 20 Μαρτίου 2019