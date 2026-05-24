Ολυμπιακός ή Ρεάλ Μαδρίτης; Σε αυτό το ερώτημα θα πάρουμε την απάντηση το βράδυ της Κυριακής στον τελικό του Final Four 2026 της EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι ξεπέρασαν το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε, ενώ οι Μαδριλένοι επικράτησαν στον ισπανικό εμφύλιο της Βαλένθια.

Αυτή θα είναι η πέμπτη φορά που οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες σε τελικό. Οι Μαδριλένοι έχουν επικρατήσει τις τρεις από τις τέσσερις φορές με τελευταία εξ αυτών να είναι πριν από τρία χρόνια με το καλάθι του Γιουλ.

Η μοναδική νίκη του Ολυμπιακού ήταν το 2013 στο Λονδίνο με το επιβλητικό 100-88.

Το πρόγραμμα του Final Four 2026 και τα κανάλια

Παρασκευή 22/5 Ημιτελικοί

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105

Κυριακή 24/5 Τελικός