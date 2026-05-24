Στα Χανιά η Πολεμική Αεροπορία έφερε χαρά και χαμόγελα σε παιδιά και νέους (αλλά και νέες) που είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35, αλλά και εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας (VR) οι οποίοι προσφέρουν μια βιωματική εμπειρία αεροπορικής αποστολής.

Στόχος της Πολεμικής Αεροπορίας που οργάνωσε αυτή την επίδειξη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων – από την Παρασκευή 22 έως και σήμερα Κυριακή 25 Μαΐου 2026 – και το Σάββατο επισκέφτηκαν ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, οι Δήμαρχοι Χανίων και Καρπάθου, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης και κ. Μιχαήλ Φελλουζής αντίστοιχα, καθώς και μέλη της οικογένειας του Σμηναγού (Ι) Κωνσταντίνου Ηλιάκη είναι να θέσει τις βάσεις για τους μελλοντικούς πιλότους.

Η ημέρα της επίσκεψης δεν ήταν τυχαία καθώς στις 23 Μαΐου 2006 συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την ημέρα που ο σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έπεσε εν ώρα καθήκοντος πάνω από την Κάρπαθο, υπερασπιζόμενος τον ελληνικό εναέριο χώρο απέναντι σε μια ακόμη τουρκική πρόκληση.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός συνομίλησε με παιδιά και νέους που συμμετείχαν στη δράση, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους από την εμπειρία των προσομοιωτών πτήσης και την επαφή τους με τον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας.