Στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε μια σειρά από κρίσιμες ρυθμίσεις για τη στεγαστική πολιτική, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και σημαντικές εξελίξεις στο πεδίο των στρατηγικών επενδύσεων και της εθνικής άμυνας. Μάλιστα, ο ίδιος μέσα από την ανάρτησή του στο Facebook ευχήθηκε και «Καλή Επιτυχία» στον Ολυμπιακό.

Παράταση στο «Σπίτι μου II»

Πρώτος σταθμός στον απολογισμό του πρωθυπουργού ήταν η στεγαστική πολιτική. Λόγω των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» (συμβόλαια, έλεγχοι, μεταβιβάσεις), η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει παράταση έως το τέλος Αυγούστου 2026 για την ολοκλήρωση των ήδη εγκεκριμένων αιτήσεων. Η χρηματοδότηση για το διάστημα αυτό θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν οι εγκρίσεις.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι «κλείδωσαν» τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα για το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής. Από αυτά αναμένεται να προκύψουν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων τα 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους πολίτες. Επιπλέον, ανακοινώθηκε η ενίσχυση του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός» για άτομα με αναπηρία με συνολικούς πόρους 55 εκατ. ευρώ, ενόψει της επέκτασής του τον Ιούνιο.

Ιστορική προκήρυξη στο ΕΣΥ και φοροελαφρύνσεις γιατρούς

Στον τομέα της δημόσιας υγείας, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για συνολική αναβάθμιση των υποδομών, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη παραδοθεί 28 ανακαινισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και 55 Κέντρα Υγείας, με τελευταία τα ΤΕΠ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη και του Γ.Ν. Νάουσας. Ο ίδιος τόνισε δε ότι αναμένονται και ενισχύσεις ως προς το προσωπικό.

Ειδικότερα, περί αυτού ανέφερε: «Μερικά από όσα έχουμε κάνει: προ ημερών βγήκε η μεγαλύτερη προκήρυξη θέσεων για μόνιμο ιατρικό προσωπικό στην ιστορία του ΕΣΥ, 1.131 θέσεις σε μία ημέρα. Επιπλέον, οι γιατροί του ΕΣΥ είδαν στα εκκαθαριστικά τους σημειώματα τη διαφορά από την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που ψήφισε η κυβέρνησή μας, με τον μέσο όρο της ετήσιας φορολογικής ελάφρυνσης να φτάνει περίπου τα 7.000 ευρώ. Πρόκειται για μια ουσιαστική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, ίσως τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Και πολύ σύντομα καταθέτουμε και τη διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, ικανοποιώντας ένα δίκαιο και διαχρονικό αίτημά τους».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι: « επεκτείνουμε για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ μέσω του οποίου προσλήφθηκαν πέρυσι 500 τραυματιοφορείς στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η συμβολή τους ήταν ουσιαστική στη μείωση των καθυστερήσεων στις διακομιδές ασθενών και στην καλύτερη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, ιδιαίτερα σε νοσοκομεία με αυξημένη πίεση. Ταυτόχρονα, αυτό σημαίνει ότι έχουν εργασία 500 άνεργοι συμπολίτες μας, νέοι αλλά και αρκετοί ηλικίας άνω των 50 ετών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας

Στα εργασιακά, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους κλάδους του Επισιτισμού και των Ζαχαρωδών Προϊόντων, η οποία επηρεάζει περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους για την τριετία 2026-2028. Στον επισιτισμό, οι αποδοχές αυξάνονται έως και σχεδόν 20% από τον νόμιμο κατώτατο μισθό μέσω προσαυξήσεων και επιδομάτων, ενώ στον κλάδο των ζαχαρωδών η αύξηση στο ημερομίσθιο θα ανέλθει στο 9% σε βάθος τριετίας.

«Ένας τρόπος να χτίζουμε αυτή τη σύνδεση είναι και το “Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας”, όπου για το 2026-2027 ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά η υποβολή θέσεων από επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Στόχος μας είναι όλο και περισσότεροι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ να αποκτούν πραγματική εργασιακή εμπειρία και ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές σε ειδικότητες που έχει ανάγκη η οικονομία και η παραγωγή», είναι μία νέα ενίσχυση της αγοράς εργασίας και της σύνδεσής της με την εκπαίδευση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αλλάζει η εικόνα των συγκοινωνιών της Αθήνας»

Οσον αφορά τα ΜΜΜ, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι το επόμενο θέμα για σήμερα. Και εδώ μπορώ να πω ότι κάτι αρχίζει επιτέλους να αλλάζει στην εικόνα των συγκοινωνιών της Αθήνας. Το 2023 είχαμε δεσμευτεί ότι στους δρόμους της πρωτεύουσας θα κυκλοφορούν πάνω από 1.000 νέα λεωφορεία μέχρι το τέλος της τετραετίας. Σήμερα έχουν ήδη φτάσει τα 1.076. Ταυτόχρονα, ξεκινά και η ουσιαστική αναβάθμιση του παλιού «Ηλεκτρικού» και από τον επόμενο μήνα μπαίνει σε λειτουργία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα προστεθούν άλλοι 13. Δεν ισχυρίζομαι προφανώς ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι όμως η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που γίνεται μια τόσο μεγάλη και οργανωμένη προσπάθεια ανανέωσης του στόλου και συνολικά των δημόσιων συγκοινωνιών της Αθήνας».

Αγροτικές ενισχύσεις και νέο Χωροταξικό

Για τον πρωτογενή τομέα, κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή που επιλύει ένα χρόνιο πρόβλημα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Πλέον, οι αγρότες που καλλιεργούν εκτάσεις οι οποίες εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο ως αρχική ιδιοκτησία του Δημοσίου θα λαμβάνουν κανονικά τις επιδοτήσεις τους. Η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ για το 2025, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου.

Παράλληλα, ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για τα νέα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον Τουρισμό και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ ακολουθεί και αυτό για τη Βιομηχανία, με στόχο να τεθούν σαφείς κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και να αποφευχθούν οι συγκρούσεις χρήσεων γης.

Ταμείο Ανάκαμψης και Metlen

«Εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση της Metlen, ύψους 340 εκ. ευρώ, που δίνει στη χώρα μας τη δυνατότητα να παράγει γάλλιο, μια κρίσιμη πρώτη ύλη για τεχνολογίες όπως οι ημιαγωγοί, τα αμυντικά συστήματα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά. Και για να καταλάβουμε τη σημασία της: η Ελλάδα θα μπορεί πλέον να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γάλλιο», πρόσθεσε στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα που αξιοποίησε στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, διοχετεύοντας και τα 17,7 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία. Οι συνολικές επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να στηρίζονται με σχεδόν 10 δισ. ευρώ (μέσω του ΤΑΑ και του InvestEU).

Ψηφιοποίηση, Πολιτισμός και Ένοπλες Δυνάμεις

Ποινικό Μητρώο: Ψηφιοποιήθηκε η έκδοση του ποινικού μητρώου, η οποία πλέον ολοκληρώνεται σε 5 λεπτά για το 50% των περιπτώσεων όπου η ταυτοποίηση είναι άμεση.

Μυστράς: Παραδόθηκε στο κοινό το αποκατεστημένο και πλήρως προσβάσιμο Παλάτι των Δεσποτών στην Καστροπολιτεία του Μυστρά.

Ασφάλεια: Η Άμεση Δράση ενισχύεται με 45 νέα περιπολικά και 45 μοτοσικλέτες στην Αττική, μέσω δωρεάς του Ομίλου ΔΕΗ.

Εξοπλιστικά: Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ, την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Bergamini (FREMM) και την αγορά νέων κρυπτοσυσκευών για τις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η στήριξη στον αθλητισμό και η ευχή για τον Ολυμπιακό

«Η εβδομάδα, πάντως, επιβάλλει να κλείσω με αθλητισμό», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Για πρώτη φορά έπειτα από δύο δεκαετίες, η οικονομική στήριξη προς τις αθλητικές ομοσπονδίες φτάνει τα 31,3 εκ. ευρώ. Μόνο φέτος διατέθηκαν 4,2 εκ. ευρώ περισσότερα από πέρυσι, ενώ συνολικά η χρηματοδότηση είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη που παραλάβαμε το 2019. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός χρειάζεται σταθερή ενίσχυση, σχέδιο και προοπτική και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πράξη», ανακοίνωσε ο ίδιος.

«Ένα από τα δύο πράγματα που μάλλον θα κάνετε σήμερα, το κάνατε ήδη: διαβάσατε την ανασκόπηση. Τώρα μένει ο τελικός της Ευρωλίγκας, που φέρνει φέτος το βλέμμα όλης της μπασκετικής Ευρώπης στη χώρα μας», πρόσθεσε δε.

Ο πρωθυπουργός κατέληξε υπογραμμίζοντας: «Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που, μετά από τόσα χρόνια, φιλοξενεί ξανά αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, με τον Ολυμπιακό να δίνει το «παρών» στον μεγάλο τελικό. Καλή επιτυχία, λοιπόν, στους ερυθρόλευκους».