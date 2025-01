Aεροπλάνο της εταιρίας Air Busan έπιασε σήμερα φωτιά στο διεθνές αεροδρόμιο Τζίμαε στην Μπουσάν της Νότιας Κορέας και οι 169 επιβάτες και τα επτά μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν χωρίς να υπάρξουν απώλειες, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο τις αρχές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Η φωτιά ξεκίνησε από το ουραίο τμήμα του αεροσκάφους, ανέφερε το Yonhap.

Έχει περάσει ένας μήνας από τη φονικότερη αεροπορική καταστροφή στο έδαφος της Νότιας Κορέας όταν ένα αεροπλάνο της εταιρίας Jeju Air με προέλευση την Μπανγκόγκ συνετρίβη στον διάδρομο του αεροδρομίου της Μουάν καθώς πραγματοποίησε προσγείωση με την κοιλιά με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι εκτός από δύο από τους 181 επιβαίνοντες (επιβάτες και μέλη του πληρώματος).

Η αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους Air Busan ανήκει στην Asiana Airlines, την οποία απέκτησε τον Δεκέμβριο η Korean Air.

