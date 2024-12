Η μοιραία πτήση Jeju Air flight 7C2216 οδήγησε στο θάνατο 179 ανθρώπους και ήδη οι ερευνητές προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην πτώση του αεροσκάφους στη Νότια Κορέα.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν σήμερα πως σχεδιάζουν «ειδικές επιθεωρήσεις» όλων των Boeing 737-800 που χρησιμοποιούνται στη χώρα, μετά τον θάνατο 179 ανθρώπων στη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους του τύπου αυτού αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωσή του χθες Κυριακή στην πόλη Μουάν.

Συνολικά «101 αεροσκάφη Boeing 737-800 χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Νότια Κορέα» και «εξετάζουμε επιλογές για να διενεργήσουμε ειδικές επιθεωρήσεις» όσον αφορά την ασφάλειά τους, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Τζου Τζονγκ-γουάν, αξιωματούχος αρμόδιος για τον τομέα των αερομεταφορών στο υπουργείο Μεταφορών στη χώρα της Ασίας.

Χρησιμοποιώντας το βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από το δυστύχημα, αλλά και από τα στοιχεία που υπάρχουν εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που υπάρχουν.

Αναλυτές μιλώντας στο Reuters επεσήμαναν ότι οι δύο επιζώντες ήταν αρκετά τυχεροί. Όπως βλέπεται και στο σχετικό γράφημα η ουρά του αεροπλάνου αποκόπηκε λίγο πριν από το σημείο που κάθονταν τα δύο μέλη του πληρώματος την ώρα της σύγκρουσης. Αυτό ήταν που έσωσε και τη ζωή των δύο μοναδικών επιζώντων του δυστυχήματος.

Από τα βίντεο που υπάρχουν αποτυπώνονται τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Μελετώντας τα καρέ οι εμπειρογνώμονες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι κανένα από τα συστήματα προσγείωσης του αεροπλάνου δεν λειτούργησε.

Αφού έστειλε σήμα κινδύνου για πρόσκρουση με πουλιά στις 8:59 π.μ., το αεροπλάνο έκανε αναστροφή και ζήτησε άδεια προσγείωσης από το αντίθετο άκρο του μοναδικού διαδρόμου του αεροδρομίου. Το αεροπλάνο ήρθε σε επαφή με τον διάδρομο προσγείωσης περίπου στα 1.200 μέτρα στο συνολικού μήκους 2.800 μέτρων διάδρομο.

Στη συνέχεια, το αεροπλάνο έκανε προσγείωση με την κοιλιά και γλίστρησε ως το τέλος του, προτού τελικά προσκρούσει στο σύστημα ενόργανης προσγείωσης (ILS) σε ένα υπερυψωμένο τσιμεντένιο ανάχωμα.

«Το τέλος του διαδρόμου και το ανάχωμα του ILS απείχαν τουλάχιστον 250 μέτρα μεταξύ τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας», δήλωσαν οι αρχές του αεροδρομίου Muan.

One of the 2 survivors of #JejuAir Flight #7C2216 is 33-year-old flight attendant Lee Mo.

Lee was sitting in the back of the plane and remembers touching down, but nothing after that.

When he arrived at the hospital, he asked: "What happened?" – Yonhap pic.twitter.com/JdxGrfgaq5

