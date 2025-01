Δίνοντας τη δυνατότητα σε επαγγελματίες του ελληνικού κινηματογραφικού χώρου συμμετείχαν στο Crossroads Co-productions Forum της Αγοράς του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης να ταξιδέψουν στο CineMart του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ και σε δημιουργούς που συμμετείχαν στο AGORA Works in Progress του 65ου ΦΚΘ θα συμμετάσχουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή αγορά European Film Market (EFM) του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις προσπάθειές του για μεγαλύτερη εξωστρέφεια του ελληνικού σινεμά και ανάδειξη δημιουργών από την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και συγκεκριμένα του ενταγμένου έργου «SUB 6.3 – Εξωστρέφεια Αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης». Να σημειωθεί ότι το Φεστιβάλ έχει πραγματοποιήσει μια σειρά επιτυχημένων δράσεων εξωστρέφειας σε μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ του εξωτερικού, όπως το Φεστιβάλ των Καννών, το Φεστιβάλ Βερολίνου, το Φεστιβάλ του Ρότερνταμ, το Φεστιβάλ του Λοκάρνο και το Φεστιβάλ του Σαράγεβο.

Φεστιβάλ του Βερολίνου

Στο European Film Market του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου θα συμμετάσχουν από τις 14 έως τις 18 Φεβρουαρίου παραγωγοί που συμμετείχαν με πρότζεκτ τους στο AGORA Works in Progress του 65ου ΦΚΘ.

Πρόκειται για τους: Δημήτρη Νάκο (Soul Productions) με το πρότζεκτ Life in a Beat της Αμέρισσας Μπάστα, Στέφανο Κουτσαρδάκη (Chaotic Good Productions) με το πρότζεκτ Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου, Στέργιο Ντινόπουλο και Χρυσιάννα Παπαδάκη (Pameligo Collective) με το πρότζεκτ Αρκουδότρυπα και Χριστίνα Σταυροπούλου (Filmiki) με το πρότζεκτ Βγαίνουν μέσα από τη Μάργκο του Αλέξανδρου Βούλγαρη (The Boy).

Οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με επαγγελματίες της διεθνούς οπτικοακουστικής βιομηχανίας και θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να προωθήσουν τα πρότζεκτ τους με στόχο την εύρεση εκπροσώπου πωλήσεων και διανομής. Σύμβουλός τους είναι η παραγωγός και κινηματογραφική σύμβουλος Καταρίνα Τόμκοβα.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου δεξίωση για την προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας στους διεθνείς επαγγελματίες που θα βρεθούν στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. H δεξίωση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για δικτύωση των δημιουργών από την Ελλάδα σε μία από τις πιο σημαντικές κινηματογραφικές αγορές παγκοσμίως, για την ανάπτυξη νέων σχεδίων και ταινιών, για εξεύρεση συμπαραγωγών, χρηματοδοτήσεων και νέων συνεργασιών, καθώς και για την ανάδειξη της Ελλάδας ως τόπου γυρισμάτων διεθνών παραγωγών. Η δεξίωση πραγματοποιείται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – Creative Greece (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Στο 75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, στο τμήμα Generation, θα συμμετάσχει η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Βασίλη Κεκάτου, Οι άγριες μέρες μας. Το Φεστιβάλ στηρίζει τη συμμετοχή της ταινίας στο Βερολίνο με το ποσό των 3.000 ευρώ. Από το 2019, στο πλαίσιο της στήριξης στις ελληνικές ταινίες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, το Φεστιβάλ προσφέρει 3.000 ευρώ ανά ταινία, σε δημιουργούς που συμμετέχουν με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους στα σημαντικότερα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Συμμετοχή στο CineMart του Ρότερνταμ

Μετά τη συμμετοχή τους στο Crossroads Co-productions Forum της Αγοράς του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο Ρότερνταμ θα ταξιδέψουν από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου οι παραγωγοί Κωνσταντίνος Κουκούλης (Plankton) με το πρότζεκτ Γκρίζος Αφρικανικός του Γιώργου Γούση, Efijeni Kokedhima (Reconstructing Memories) με το πρότζεκτ Η αποκρουστική ανθρώπινη φωνή των ζώων του Νεριτάν Ζιντζιρία, Μυρτώ Στάθη (Byrd) με το πρότζεκτ Εδώ κοντά πολύ μακριά της Σόνια Λίζα Κέντερμαν και Κώστας Ταγκαλάκης (Out of the Box) με το πρότζεκτ Αγρύπνια της Θέλγιας Πετράκη.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με μέλη της διεθνούς οπτικοακουστικής βιομηχανίας και να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με στόχο την παρουσίαση των πρότζεκτ τους σε κορυφαίους επαγγελματίες του κινηματογράφου με στόχο την εύρεση συμπαραγωγών. Σύμβουλός τους είναι ο παραγωγός Γιώργος Τσούργιαννης.

Το ΦΚΘ καλύπτει οικονομικά το ταξίδι επαγγελματιών του κινηματογράφου σε ξένα φεστιβάλ (διαπίστευση, μετακίνηση, διαμονή κ.ά), ενώ με τη συμβολή εξειδικευμένων επαγγελματιών τούς παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής πριν, στη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού τους. Ταυτόχρονα, το Φεστιβάλ υποστηρίζει τη συμμετοχή των επαγγελματιών σε ειδικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στις διεθνείς κινηματογραφικές αγορές των φεστιβάλ.