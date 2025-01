Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε πλήρη και άνευ όρων αμνηστία για τον Ρος Ούλμπριχτ, διαχειριστή του Silk Road, πλατφόρμα του dark web όπου πωλούνταν παράνομα ναρκωτικά.«Τα αποβράσματα που εργάστηκαν για την καταδίκη του ήταν μερικοί από τους ίδιους τρελούς που συμμετείχαν στη σύγχρονη οπλοποίηση της κυβέρνησης εναντίον μου», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο διαδίκτυο το βράδυ της Τρίτης. «Του επιβλήθηκαν δύο φορές ισόβια συν 40 χρόνια. Γελοίο!»

Ο Ούλμπριχτ καταδικάστηκε το 2015 στη Νέα Υόρκη για συνωμοσία με σκοπό την πώληση ναρκωτικών και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη.

Το Silk Road, το οποίο έκλεισε το 2013 μετά τη σύλληψη του Ούλμπριχτ από την αστυνομία, πωλούσε παράνομα ναρκωτικά με τη χρήση Bitcoin, καθώς και εξοπλισμό hacking και κλεμμένα διαβατήρια. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο ιστότοπος του Ούλμπριχτ, που φιλοξενείται στο «dark web», πούλησε ανώνυμα ναρκωτικά αξίας άνω των 200 εκατ. δολαρίων (131 εκατ. λίρες).

Ο ιστότοπος απέκτησε φήμη μέσω αναφορών στα μέσα ενημέρωσης και διαδικτυακής συζήτησης. Οι χρήστες μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο μόνο μέσω του Tor – ενός συστήματος που επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τον ιστό χωρίς να αποκαλύπτουν ποιοι είναι ή σε ποια χώρα βρίσκονται.

Μάλιστα, δικαστικά έγγραφα του FBI ανέφεραν ότι ο ιστότοπος είχε λίγο λιγότερο από ένα εκατομμύριο εγγεγραμμένους χρήστες, αλλά οι ερευνητές δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν στην πραγματικότητα πόσοι ήταν ενεργοί.

BREAKING: Here’s the first image of Ross Ulbricht leaving prison as a free man 🧡 pic.twitter.com/j2vYeypmDs

— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 22, 2025