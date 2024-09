Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤNews και την εκπομπή «Συνδέσεις» αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της μεγάλης ερμηνεύτριας, ευχόμενος περαστικά.

«Είναι ένας άνθρωπος που δίνει μια μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή για τη ζωή του. Έχει πάθει ένα εγκεφαλικό και έχει μια σοβαρή μάχη. Πιστεύουμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά. Προφανώς το θέμα έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση σε όλο τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει αμφιβολία» πρόσθεσε ο υπουργός.

Λεπτά αργότερα από την κατάρρευση της 86χρονης τραγουδίστριας βίντεο και εικόνες από το σοκαριστικό περιστατικό κατέκλυσαν τα social media, με τους θαυμαστές της να της εύχονται περαστικά, αποθεώνοντάς την, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που αντέδρασαν στην δημοσιοποίηση των βίντεο που την δείχνουν να χάνει τις αισθήσεις της και να καταρρέει επί σκηνής.

Υπενθυμίζεται ότι η 86χρονη τραγουδίστρια νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο «Υγεία» και η κατάσταση της υγείας της είναι κρίσιμη.

Shocking to see how many people on here are uploading videos of the moment #marinella collapsed on stage tonight. I think we should instead flood our social media with videos like this, to remind ourselves of why this woman is a legend. #μαρινελλα pic.twitter.com/6fobCUNcIY

— Gregory Pappas (@GregPappas) September 25, 2024