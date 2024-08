Μεγάλη ήταν η συμμετοχή σε αντιρατσιστικές διαδηλώσεις που έγιναν το Σάββατο στη Βρετανία, έπειτα από 10 ημέρες ρατσιστικών και ισλαμοφοβικών βίαιων ταραχών, που θεωρούνται οι χειρότερες ταραχές στη Βρετανία εδώ και 13 χρόνια.

Η μεγαλύτερη διαδήλωση σήμερα συγκέντρωσε πολλές χιλιάδες ανθρώπους στο Μπέλφαστ, την πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου η αστυνομία την περασμένη εβδομάδα κατέγραψε πολυάριθμες πράξεις που χαρακτήρισε ρατσιστικές.

Ένα τέμενος στο Νιούταουναρντς, ανατολικά του Μπέλφαστ, έγινε ξανά στόχος βανδαλισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την αστυνομία να δηλώνει ότι αντιμετωπίζει την υπόθεση ως ρατσιστικό έγκλημα.

Συγκεντρώσεις εκατοντάδων ανθρώπων έγιναν ακόμη, μεταξύ άλλων, στο Νιούκαστλ (βόρεια Αγγλία), το Κάρντιφ (Ουαλία), τη Γλασκώβη και το Εδιμβούργο (Σκωτία).

Στο Λονδίνο, σχεδόν 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του αντιμεταναστευτικού και αντισυστημικού κόμματος Reform UK, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «όχι στον ρατσισμό, όχι στο μίσος». Δεν σημειώθηκαν επεισόδια.

This is from London.

Hindu Community gathered outside the UK Parliament to protest against the attacks on Hindus in Bangladesh.#BangladeshiHindus pic.twitter.com/VcyCTTzxTy

— Be political (@be_political123) August 10, 2024