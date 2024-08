Η Βρετανία φλέγεται. Ένα μόλις μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων του ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ αναγκάζεται να ανατρέξει στις δικηγορικές του γνώσεις και να λειτουργήσει σαν πυροσβεστήρας για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η ακροδεξιά στη χώρα του.

Για έξι μέρες η Βρετανία βυθίστηκε στο χάος. Οι διαδηλώσεις κατά των μεταναστών βάφτηκαν με αίμα και είχαν ως στόχους τζαμιά και χώρους φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. 6.000 περίπου αστυνομικοί βγήκαν στους δρόμους, που μετατράπηκαν σε πεδίο πολέμου, με μολότοφ, πυρπολήσεις αυτοκίνητων, τραυματίες και τον πρωθυπουργό να καταγγέλει το μίσος της ακροδεξιάς και να υπόσχεται καταδίκη των ταραχοποιών.

Τι συνέβη; Ποιος κρύβεται πίσω από τις ταραχές και ποια είναι η μέχρι στιγμής απάντηση της κυβέρνησης. Το Politico επιχειρεί να εξηγήσει όσα διαδραματίζονται στη Βρετανία.

Στις 29 Ιουλίου στην παραθαλάσσια πόλη του Σάουθπορτ στη βορειδυτική Αγγλία ένα παιδικό εργαστήριο χορού, με τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ, μετατράπηκε σε λουτρό αίματος. Ένας 17χρονος μπήκε με μαχαίρι στο κτήριο σφάζοντας κοριτσάκια: την 6χρονη Bebe King, την 7χρονη Elsie Dot Stancombe και την 9χρονη Alice Dasilva Aguiar, που ξεψύχησε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της πόλης.

Ο 17χρονος που συνελήφθη είχε γεννηθεί στο Κάρντιφ, από γονείς μετανάστες από τη Ρουάντα και ζούσε στο Σάουθπορτ. Οι Αρχές, τηρούμενες τη βρετανική νομοθεσία, δεν κατονόμασαν τον δράστη καθώς ήταν κάτω από 18 ετών. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου τα social media κατακλύστηκαν από ψευδείς φήμες σχετικά με το ποιος ήταν ο δράστης – μεταξύ άλλων ότι είχε δεσμούς με το Ισλάμ και ότι είχε αιτηθεί άσυλο, πληροφορίες που διαψεύστηκαν τελικά από την Αστυνομία του Merseyside.

Η οργισμένη, ισλαμοφοβική δυσαρέσκεια που σιγόβραζε σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στο φως της δημοσιότητας η κυβέρνηση από το 2023 καμία θρησκευτική ομάδα δεν αντιμετώπισε περισσότερα εγκλήματα μίσους που να συνδέονται με την πίστη από τους μουσουλμάνους της Βρετανίας. Περισσότερα από 4 στα 10 από όλα τα καταγεγραμμένα εγκλήματα θρησκευτικού μίσους στρέφονταν κατά των μουσουλμάνων.

