To 2007 ο Λιονέλ Μέσι πόζαρε σε φωτογραφίες με ένα μωρό στα αποδυτήρια του Καμπ Νου της Βαρκελώνης για μια φωτογράφιση σε φιλανθρωπικό ημερολόγιο. Αυτό που δεν ήξερε τόσο ο φωτογράφος, όσο και ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής είναι ότι αυτό το μωρό θα έγραφε ιστορία στο Euro 2024.

Ο λόγος για τον νεογέννητο τότε Λαμίν Γιαμάλ που σε ηλικία 16 ετών, πλέον έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει στην ιστορία του τουρνουά.

Η ξεχασμένη από καιρό φωτογραφία του Μέσι και του Γιαμάλ επανεμφανίστηκε αφού ο πατέρας του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα την ανέβασε στο Instagram την περασμένη εβδομάδα με το κείμενο: «Η αρχή δύο θρύλων».

«Ο Λαμίν ήταν πολύ φιλικός. Κέρδισε τον Μέσι με δύο χαμόγελα» εξομολογείται ο Χοάν Μονφόρτ, ο δημιουργός της φωτογραφίας που δυο δεκαετίες αργότερα προκάλεσε…πανικό στα social media.

Ο Οριόλ Κανάλς, τότε επικεφαλής μάρκετινγκ της Sport, ήταν εκεί. «Ο Μέσι εντυπωσιάστηκε περισσότερο από το μωρό παρά από την κάμερα», θυμάται ο Κανάλς για τον ντροπαλό Μέσι, ο οποίος είχε αρχίσει να ξεχωρίζει μετά το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Ο φωτογράφος δεν θυμόταν αυτά τα στιγμιότυπα μέχρι που ένας δημοσιογράφος από τη «Sport», όπου εργαζόταν τότε, του έστειλε μήνυμα με την εικόνα.. «Δεν είδα ότι ήταν ο Λαμίν, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε παιδί. Εκείνη τη στιγμή είδα ότι ήταν με τον Μέσι, ο οποίος εκείνη την εποχή δεν ήταν ακόμα αυτό που είναι τώρα», τονίζει ο Μονφόρ.

