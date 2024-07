Κυριολεκτικά τις έσπασαν στο ξύλο. Θύματα του άγριου ξυλοδαρμού «έπεσαν» δύο ομοφυλόφιλες γυναίκες. Δέχτηκαν άγρια ρατσιστική επίθεση από ομάδα 10 ανδρών που τις περικύκλωσαν και άρχισαν να τις χτυπούν. Οι γυναίκες νοσηλεύονται με σπασμένα κόκαλα και μώλωπες σε όλος τους το κορμί.

Παράλληλα οι δέκα νταήδες εξαπέλυσαν κατά του ζευγαριού των ομοφυλόφιλων γυναικών και λεκτική, ρατσιστική βία καθώς τους απηύθυναν υποτιμητικές και άκρως ομοφοβικές προσβολές.

Οι δύο γυναίκες – θύματα, περπατούσαν στο κέντρο του Χάλιφαξ μετά από μια γιορτή γενεθλίων όταν οι «νταήδες» τις προσπέρασαν και άρχισαν να τις χλευάζουν για τον ερωτικό τους προσδιορισμό.

Η παρέα των ανδρών από τα λόγια πέρασε στις πράξεις και έτσι σε λίγο επιτέθηκαν στις δύο γυναίκες και σωματικά, με μπουνιές και κλωτσιές στα πρόσωπα και στα πλευρά τους.

Lesbian couple beaten by group of men who allegedly yelled homophobic, degrading slurs https://t.co/RmDM7QjFGi pic.twitter.com/ntcCrKutDU

— New York Post (@nypost) July 2, 2024