Από τις 21 Ιουλίου που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους, η ταινία Barbie δεν έχει πάψει να κάνει πάταγο, να σπάει ρεκόρ, να γοητεύει και να απογοητεύει, και να γεννά τάσεις. Η ταινία Barbie ήδη συγκαταλέγεται στις 100 πιο κερδοφόρες ταινίες όλων των εποχών, έκανε την πιο επιτυχημένη παγκόσμια κινηματογραφική πρεμιέρα της χρονιάς, έγινε από τις πρώτες κιόλας μέρες της κυκλοφορίας της η πιο επικερδής ταινία που έβγαλε ποτέ η Warner Bros, και πλέον μετράει τα υψηλότερα έσοδα που έχει αποφέρει ποτέ ταινία γυρισμένη από γυναίκα σκηνοθέτη.

Πολύ πριν από την κυκλοφορία της ακόμα, η εκτενής καμπάνια προώθησης που συνόδευε την ταινία από τα γεννοφάσκια της ανέδειξε μια σχεδόν ιογενή νέα τάση που έγινε γνωστή ως #babriecore και που πλέον έχει πάρει αδιανόητες διαστάσεις. Διαστάσεις που σίγουρα ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου Valentino, Pierpaolo Piccioli, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι ξεκίνησε την τάση με τη συλλογή του AW22, αποκλείεται να είχε προβλέψει.

