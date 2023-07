Μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης ταινίας της Mattel, «Barbie», σε σκηνοθεσία της Greta Gerwig, η εταιρεία βάζει πλώρη για το χτύσιμο του κινηματογραφικού της σύμπαντος ευθύς αμέσως. Αφού κυριάρχησε στο box office, η Mattel δηλώνει πλέον κι επίσημα παρούσα στο Χόλιγουντ.

Το 2018, έπειτα από μια ταραχώδη περίοδο πτώσης των πωλήσεων παιχνιδιών, η Mattel έφερε νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τον επιχειρηματία Ynon Kreiz, ο οποίος είχε όραμα να μετατρέψει την ιστορική εταιρεία παιχνιδιών σε μια μηχανή που βασίζεται στην πνευματική ιδιοκτησία, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα κινηματογραφικό σύμπαν. Τώρα, με την τεράστια επιτυχία της «Barbie», ο δρόμος είναι ελεύθερος για τη Mattel να κάνει ό,τι θέλει και ήδη έχει στα σκαριά ένα σωρό projects με συνεργάτες πρώτης κατηγορίας.

Πρώτη στη λίστα φαίνεται να είναι μια ταινία «Polly Pocket» από τη σεναριογράφο-σκηνοθέτη Lena Dunham με πρωταγωνίστρια τη Lilly Collins.

Η παραγωγός της Mattel Films, Robbie Brenner, επιβεβαίωσε την είδηση στο Variety αποκαλύπτοντας ότι το σενάριο για την ταινία έχει ήδη υποβληθεί (αν και αρνήθηκε να κοινοποιήσει λεπτομέρειες της πλοκής).

