Ο Μπαράκ Ομπάμα δημοσίευσε την ετήσια καλοκαιρινή λίστα αναπαραγωγής μουσικής, που περιλαμβάνει περισσότερα από 40 τραγούδια, τα οποία απολαμβάνει να ακούει φέτος.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ κοινοποίησε τη λίστα του στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη γράφοντας: «Όπως κάνω κάθε χρόνο, εδώ είναι μερικά τραγούδια που ακούω αυτό το καλοκαίρι -ένας συνδυασμός παλιών και νέων».

Μερικά από τα τραγούδια στην κορυφή της λίστας Μπαράκ Ομπάμα αυτή τη σεζόν είναι των Bob Dylan, SZA, Tupac Shakur, Burna Boy, J Hus και Ice Spice.

Πρώτο στη λίστα του 44ου Προέδρου των ΗΠΑ είναι το νέο single των J Hus και Drake «Who Told You», που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα. Το τραγούδι είναι το πρώτο που κυκλοφόρησε ο J Hus μετά το άλμπουμ του 2020 «Big Conspiracy».

Στη λίστα του Μπαράκ Ομπάμα υπάρχουν επίσης το νέο single της Jorja Smith «Try Me» και η επιτυχία της Nicki Minaj «Princess Diana» που έκανε ντεμπούτο στο Νο 2 του Billboard’s Hot R&B/Hip-Hop Songs και στο Νο 4 στο Billboard Hot 100 chart.

Τα νοσταλγικά τραγούδια που επέλεξε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ για το φετινό καλοκαίρι είναι τα «California Love» του Tupac Shakur, «Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)» του Marvin Gaye, «Got «Til It’s Gone» της Janet Jackson, «(Sittin’ On) the Dock of the Bay» του Otis Redding, «Dr. Feelgood (Love is a Serious Business)» της Aretha Franklin και το «Golden Lady» του Stevie Wonder.

Ο Ομπάμα έδειξε επίσης τις γνώσεις του για πολλούς ανερχόμενους στη μουσική σκηνή, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικανού ράπερ Peso Pluma και της Νιγηριανής καλλιτέχνιδας Ayra Starr.

Συμπεριέλαβε επίσης καλλιτέχνες που άκουγε και το καλοκαίρι του 2021, Rolling Stones, SZA και Michael Kiwanuka, αλλά τώρα έχει επιλέξει διαφορετικά τραγούδια τους.

Η λίστα του Ομπάμα περιλαμβάνει επίσης την αμφιλεγόμενη διασκευή του Λουκ Κομπς του κλασικού «Fast Car» της Tracy Chapman του 1988, που πρόσφατα έφτασε στο Νο 1 του chart Country Airplay του Billboard.