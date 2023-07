Η αντίστροφη μέτρηση για την συναυλία των θρύλων του hard rock, Guns N’ Roses το Σάββατο 22 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο έχει αρχίσει. Tο εμβληματικό συγκρότημα, που άλλαξε τον κόσμο της ροκ μουσικής, ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή του περιοδεία με τελικό σταθμό την Αθήνα. Θα δούμε μαζί τους Axl, Slash, Duff 30 χρόνια μετά, από το 1993, ξανά στον ίδιο χώρο, για να θυμηθούμε και να τραγουδήσουμε μαζί τους, τα εμβληματικά τους τραγούδια.

Πέντε facts για τους Guns N’ Roses

Τα πέντε στοιχεία που ακολουθούν μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε γιατί έγιναν ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών. Τα πέντε μέλη αυτού του hard rock συγκροτήματος από το Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών έγιναν παγκόσμιοι σούπερ σταρ μέσα σε λίγα μόλις χρόνια. Η φήμη τους έφτασε πολύ γρήγορα σε όλο τον κόσμο και παραμένουν ένα από τα πιο γνωστά και πιο αγαπημένα ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών.

Φυσικά, είχαν τα προβλήματά τους όλα αυτά τα χρόνια, σε σημείο να χαρακτηριστούν ως το πιο επικίνδυνο συγκρότημα στον κόσμο, αλλά αυτό μάλλον καλό τους έκανε στο βαθμό που ο Τύπος έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον με αποτέλεσμα να γίνουν ακόμη περισσότερο γνωστοί παγκοσμίως. Παρά το γεγονός ότι είναι ανενεργοί για περισσότερα από 20 χρόνια, οι Guns N’ Roses εξακολουθούν να ξεπουλούν περιοδείες στα γήπεδα σε όλο τον κόσμο, καθώς η ζήτηση για το συγκρότημα παραμένει εξαιρετικά υψηλή.

Έχουν το ντεμπούτο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών

Το «Appetite For Destruction» είναι το πρώτο άλμπουμ των Guns N’ Roses, που κυκλοφόρησε το 1987. Είναι επίσης το ντεμπούτο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις. Έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ροκ άλμπουμ στην ιστορία. Ωστόσο, χρειάστηκε λίγος χρόνος για να συμβεί αυτό.

Στην αρχή, το «Appetite for Destruction» δεν πουλούσε. Το MTV αρνήθηκε να παίξει τα βίντεο και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν ήθελαν να δώσουν χρόνο στους Guns N’ Roses. Όλα άλλαξαν όταν ο Tom Zutaut της Geffen Records A&R και ο κύριος υποστηρικτής των GNR (Guns N’ Roses), παρακάλεσε τον David Geffen (ιδιοκτήτη της δισκογραφικής) να ζητήσει προσωπικά χάρη από τους φίλους του στο MTV. Ο Geffen ζήτησε απρόθυμα από το MTV να παίξει το βίντεο του «Welcome to the Jungle».

Το MTV συμφώνησε να παίξει το βίντεο στο χειρότερο δυνατό χρονικό διάστημα: στις 4 τα ξημερώματα. Μόλις έπαιξε το βίντεο το τηλεφωνικό κέντρο του MTV πήρε φωτιά. Ο κόσμος ήθελε να μάθει ποια ήταν αυτή η μπάντα και ήθελε να δει ξανά το βίντεο. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Έκαναν το πιο ακριβό ροκ άλμπουμ όλων των εποχών

Οι Guns N’ Roses υπέστησαν ριζική μεταμόρφωση στη δεκαετία του ’90 κατά την οποία όλα εκτός από ένα από τα αρχικά μέλη παρέμειναν στο συγκρότημα. Μέχρι το 1997 ο ​​τραγουδιστής Axl Rose ήταν το μοναδικό μέλος των Guns N Roses και άρχισε να συνεργάζεται με μια σειρά μουσικών. Χρειάστηκε πάνω από μια δεκαετία για την παραγωγή και την ηχογράφηση του «Chinese Democracy», του πέμπτου άλμπουμ του συγκροτήματος.

Ο χρόνος στούντιο είναι ακριβός, ειδικά στα κορυφαία στούντιο και με τους κορυφαίους μηχανικούς που εξυπηρετούν σούπερ σταρ. Πόσο ακριβό; Μέχρι τη στιγμή που το «Chinese Democracy» βγήκε στην αγορά, οι Guns N’ Roses είχαν ξοδέψει πάνω από 14 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το το πιο ακριβό ροκ άλμπουμ ποτέ.

Έχουν την τρίτη περιοδεία με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία

Ο βασικός πυρήνας της αρχικής σύνθεσης συγκεντρώθηκε ξανά το 2016 για περιοδεία. Ο θρύλος της κιθάρας Slash και ο μπασίστας Duff McKagan είχαν φύγει από το συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας του ’90 αλλά έλυσαν τις διαφορές τους με τον Axl Rose. Η ιδέα του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων από την περιοδεία πιθανότατα βοήθησε τους ρόκερ να αφήσουν στην άκρη τα παλιά τους προβλήματα.

Μετά από δύο δεκαετίες που δεν μιλούσαν, οι Axl, Slash και Duff συνεργάστηκαν για την περιοδεία «Not in This Lifetime». Πάνω από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν αυτήν την περιοδεία. Εισέπραξαν πάνω από 584 εκατομμύρια δολάρια.

Γιατί επέλεξαν ένα τόσο περίεργο όνομα για την περιοδεία; «Όχι σε αυτή τη ζωή» ήταν η απάντηση του Axl Rose σε μια ερώτηση σχετικά με το εάν η αρχική σύνθεση των Guns N’ Roses υπάρξει και πάλι.

Ηχογράφησαν ένα πλήρες άλμπουμ με διασκευές

Η δισκογραφία των Guns N’ Roses είναι μάλλον σύντομη. Περιλαμβάνει μόνο τρία άλμπουμ πρωτότυπης μουσικής από τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος. Ωστόσο, είναι τα τρία πρώτα άλμπουμ που περιλαμβάνουν όλες τις επιτυχίες και τους hard rock ύμνους για τους οποίους είναι γνωστό το συγκρότημα.

Το 1993 κυκλοφόρησαν το «The Spaghetti Incident?», άλμπουμ που αποτελείται από 13 διασκευές κυρίως punk και hard rock τραγουδιών. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτό ήταν το λιγότερο επιτυχημένο άλμπουμ τους. Πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, αλλά πολύ λιγότερα από τα προηγούμενα έργα τους, που ήταν όλα best seller. Είχαν ηχογραφήσει τραγούδια άλλων καλλιτεχνών πριν, για παράδειγμα, το «Knocking on heaven’s door» του Bob Dylan , αλλά ποτέ ένα πλήρες άλμπουμ με διασκευές. Το τραγούδι «Look at your game girl» γράφτηκε από τον διαβόητο καταδικασμένο δολοφόνο Charles Manson και συμπεριλήφθηκε ως μη καταχωρημένο κομμάτι. Το περιστατικό με τα σπαγγέτι; ήταν το μόνο άλμπουμ των Guns N’ Roses που δεν υποστηρίχθηκε από περιοδεία, καθώς το συγκρότημα διαλύθηκε λίγο μετά την κυκλοφορία του.

Δεν κέρδισαν ποτέ Grammy

Οι Guns N’ Roses είναι από τα γκρουπ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Για περισσότερα από τριάντα χρόνια έχουν απίστευτα υψηλή ζήτηση και στις πέντε ηπείρους. Τα μέλη τους είναι μερικοί από τους πιο αξιοσέβαστους rockers. Ωστόσο, το συγκρότημα δεν έχει κερδίσει βραβείο Grammy.

Το συγκρότημα μπήκε στο Rock N’ Roll Hall of Fame το 2012. Ωστόσο, ο Axl Rose δεν μπήκε καν στον κόπο να εμφανιστεί. Τους έγραψε μάλιστα γράμμα ζητώντας να μην εισαχθούν. Σε τελική ανάλυση, όταν έχουν εκατομμύρια θαυμαστές, γεμάτους τραπεζικούς λογαριασμούς Grammy;

Αυτά τα 5 γεγονότα αοδεικνύει ότι οι Guns N’ Roses αψηφούν τη λογική. Είναι παγκόσμιοι σούπερ σταρ αλλά σίγουρα έχουν και πολλούς haters, αλλά αυτό φαίνεται να ισχύει για οποιονδήποτε έχει τεράστια επιτυχία.

Η ιστορία τους περιλαμβάνει ταραχές, συλλήψεις, σοβαρούς εθισμούς, ατελείωτες μηνύσεις και πολλά άλλα. Αλλά η μουσική που έκαναν πριν από 30 χρόνια εξακολουθεί να ακούγεται από εκατομμύρια. Επιπλέον, από την επανένωση τους το 2016, οι ημερομηνίες για τις περιοδείες τους ξεπουλάνε συνεχώς.

Αλλαγή ωραρίου :

Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, οι προγραμματισμένες ώρες της συναυλίας στο Ολυμπιακό Στάδιο, τροποποιήθηκαν ως εξής:

Οι πόρτες για τους θεατές θα ανοίξουν στις 17:00, οι The Last Internationale, η μπάντα που θα πλαισιώσει ως opening act τους Guns N’ Roses, θα βγουν στις 19:00 ενώ οι Guns N’ Roses θα εμφανιστούν στις 20:30.

DOORS OPEN : 17:00

THE LAST INTERNATIONALE : 19:00 – 19:45

GUNS N’ ROSES : 20:30

Οι ώρες εισόδου για τους κατόχους των VIP εισιτηρίων διαμορφώνονται ανά πακέτο ως εξής:

ULTIMATE: 12:15

EARLY ENTRY: 15:30

SILVER: 17:00

GOLD: 17:00

Τα 50 καλύτερα τραγούδια των Guns N’ Roses, σύμφωνα με την ιστοσελίδα https://www.loudersound.com/ (προφανώς αντίστροφη μέτρηση)

50. Shadow Of Your Love (Single B-side, 1987)

49. You Ain’t The First (Use Your Illusion I, 1991)

48. Oh My God (End Of Days OST, 1999)

47. Catcher In The Rye (Chinese Democracy, 2008)

46. Chinese Democracy (Chinese Democracy, 2008)

45. Move To The City (Live ?!*@ Like A Suicide EP, 1986)

44. Shackler’s Revenge (Chinese Democracy, 2008)

43. I.R.S. (Chinese Democracy, 2008)

42. Right Next Door To Hell (Use Your Illusion I, 1991)

41. Madagascar (Chinese Democracy, 2008)

40. Back Off Bitch (Use Your Illusion I, 1991)

39. Reckless Life (Live ?!*@ Like A Suicide EP, 1986)

38. Live And Let Die (Use Your Illusion I, 1991)

37. Ain’t It Fun (The Spaghetti Incident?, 1994)

36. If The World (Chinese Democracy, 2008)

35. Absurd (Single, 2021)

34. Dust N’ Bones (Use Your Illusion I, 1991)

33. Dead Horse (Use Your Illusion I, 1991)

32. You’re Crazy (Appetite For Destruction, 1987 / GN’R Lies, 1988)

31. Better (Chinese Democracy, 2008)

30. Get In The Ring (Use Your Illusion II, 1991)

29. Pretty Tied Up (Use Your Illusion II, 1991)

28. Yesterdays (Use Your Illusion II, 1991)

27. Knockin’ On Heaven’s Door (Use Your Illusion I, 1991)

26. Used To Love Her (GN’R Lies, 1988)

25. The Garden (Use Your Illusion I, 1991)

24. This I Love (Chinese Democracy, 2008)

23. Out Ta Get Me (Appetite For Destruction, 1987)

22. Double Talkin’ Jive (Use Your Illusion I, 1991)

21. Think About You (Appetite For Destruction, 1987)

20. Breakdown (Use Your Illusion II, 1991)

19. 14 Years (Use Your Illusion I, 1991)

18. There Was A Time (Chinese Democracy, 2008)

17. Don’t Damn Me (Use Your Illusion I, 1991)

16. My Michelle (Appetite For Destruction, 1987)

15. Locomotive (Use Your Illusion II, 1991)

14. Don’t Cry (Use Your Illusion I & II, 1991)

13. Mr. Brownstone (Appetite For Destruction, 1987)

12. Coma (Use Your Illusion I, 1991)

11. Nightrain (Appetite For Destruction, 1987)

10. It’s So Easy (Appetite For Destruction, 1987)

9 Patience (GN’R Lies, 1988)

8. You Could Be Mine (Use Your Illusion II, 1991)

7. Civil War (Use Your Illusion II, 1991)

6. Paradise City (Appetite For Destruction, 1987)

5. Rocket Queen (Appetite For Destruction, 1987)

4. November Rain (Use Your Illusion I, 1991)

3. Estranged (Use Your Illusion II, 1991)

2. Sweet Child O’ Mine (Appetite For Destruction, 1987)

1. Welcome To The Jungle (Appetite For Destruction, 1987)