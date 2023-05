Στο προσκήνιο έρχεται ξανά το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και του ChatGPT, με όλες τις δυνατότητες που αυτό παρέχει. Χθες ειδική υποεπιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου συνεδρίασε για το θέμα και ο επικεφαλής της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζει το ChatGPT, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι η κυβερνητική παρέμβαση θα είναι ζωτικής σημασίας για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που έρχονται από τα όλο και πιο ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

«Καθώς αυτή η τεχνολογία εξελίσσεται, καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι ανησυχούν για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε. Κι εμείς το ίδιο» είπε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI στην ακρόαση που έγινε στη Γερουσία σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Άλτμαν τόνισε ότι το ChatGPT πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν εργαλείο και όχι σαν υποκατάστατο του ανθρώπου και πρότεινε τη δημιουργία ενός αμερικανικού ή παγκόσμιου οργανισμού που θα αδειοδοτεί τα πιο ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και θα έχει την εξουσία «να αφαιρεί την άδεια και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας».

Και ενώ δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι το Κογκρέσο θα καταρτίσει νέους σαρωτικούς κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως κάνουν οι Ευρωπαίοι νομοθέτες, οι ανησυχίες έφεραν τον Άλτμαν και άλλους διευθύνοντες συμβούλους της τεχνολογίας στον Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτό το μήνα.

Sam Altman, CEO of ChatGPT parent company OpenAI, is addressing concerns over the technology while testifying before Congress.

Altman says the technology will entirely automate some jobs, but also create new ones that «we believe will be much better.»https://t.co/ao01hIwvOk pic.twitter.com/DmwBbqdsml

— The Associated Press (@AP) May 16, 2023