Ένας Ουκρανός εκπρόσωπος γρονθοκόπησε στο πρόσωπο έναν Ρώσο εκπρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας συνόδου των χωρών της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Ουκρανός κρατούσε μία ουκρανική σημαία πίσω από την επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξής με βίντεο, προκειμένου να κάνει «photobomb» και να περάσει ένα φιλοουκρανικό μήνυμα. Τότε, ο Ρώσος εκπρόσωπος του άρπαξε τη σημαία, με τον Ουκρανό να τον χτυπά.

A Ukrainian delegate was captured on video punching a Russian official during a governmental conference in Turkey.

The Russian had snatched the Ukrainian flag from the delegate as he was holding it up behind another Russian official during a video interview ⤵️ pic.twitter.com/DL7bxIozrN

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 5, 2023