Μακάβριο εύρημα χθες (1/5) στις ΗΠΑ στη μικρή πόλη Ενριέτα της Οκλαχόμας, όπου σε σπίτι βρέθηκαν επτά πτώματα, μεταξύ των οποίων δύο κοριτσιών που αγνοούνταν και ενός άνδρα που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα.

Σύμφωνα με το τηλεγράφημα του Reuters τα πτώματα πιστεύεται ότι ανήκουν στην 14χρονη Ivy Webster και στην 16χρονη Brittany Brewer και βρέθηκαν όταν οι αστυνομικοί ερεύνησαν το σπίτι όπου διέμενε ο 39χρονος Jesse McFadden, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα, είπε σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε διαδικτυακά από τον τηλεοπτικό σταθμό TOTV στην Τάλσα ο σερίφης της κομητείας Οκμάλτζι, Eddy Rice. Τα άλλα πτώματα πιθανόν να ανήκουν σε μέλη της οικογένειάς του McFadden αν και επισήμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τον ιατροδικαστή.

Η κομητεία είχε σημάνει amber alert νωρίτερα χθες για τις δύο αγνοούμενες έφηβες, οι οποίες, τελευταία φορά που εθεάθησαν στην Ενριέτα, ήταν στις 01:22 και πιθανόν να επέβαιναν σε ένα λευκό αυτοκίνητο Chevrolet Avalanche μαζί με τον McFadden. Ο συναγερμός ήρθη όταν βρέθηκαν τα πτώματα.

