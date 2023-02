Διάσκεψη Μονάχου: «Θα στηρίξουμε την Ουκρανία όσο χρειαστεί»

French President Emmanuel Macron, Polish President Andrzej Duda and German Chancellor Olaf Scholz attend a joint statement during the Munich Security Conference, in Munich, Germany, February 17, 2023. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Τόσο ο Όλαφ Σόλτς όσο και ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισαν ότι θα συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία για όσο χρειαστεί. 17.02.2023, 22:40 Συμφωνία υπήρξε μεταξύ του Γάλλου πρέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς υπέρ μιας σταθερής και μακροπρόθεσμης στήριξης της Ουκρανίας, αναγνωρίζοντας την πιθανότητα της παρατεταμένης σύγκρουσης. «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία για όσο χρειαστεί», επανέλαβε ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μακροχρόνιο πόλεμο». Ο Όλαφ Σολτς, από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, κάλεσε όλους όσοι έχουν τη δυνατότητα, να παραδώσουν άρματα μάχης στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό και, απευθυνόμενος στη Μόσχα, δήλωσε ότι «ο αναθεωρητισμός δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός». Σεισμός στην Τουρκία: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στην Οσμανίγιε Τόσο ο Γερμανός καγκελάριος όσο και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τάχθηκαν υπέρ της σταθερής και μακροπρόθεσμης στήριξης της Ουκρανίας, αναγνωρίζοντας την πιθανότητα της παρατεταμένης σύγκρουσης. «Η Ουκρανία είναι πιο ενωμένη από ποτέ και η Ευρώπη στέκεται πίσω από την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ», τόνισε ο Όλαφ Σολτς, ο οποίος πήρε τον λόγο αμέσως μετά τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολόντιμιρ Ζελένσκι. «Όσο πιο γρήγορα ο Πούτιν συνειδητοποιήσει ότι η ιμπεριαλιστική κοσμοθεωρία του δεν θα κερδίσει, τόσο πιο πιθανό είναι να τελειώσει σύντομα» ο πόλεμος, πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι «οι παραδόσεις όπλων από τη Δύση δεν θα παρατείνουν τον πόλεμο – αντιθέτως». «Δεν είναι στο τραπέζι» μαχητικά στην Ουκρανία

Ξεκαθάρισε πάντως, για μία ακόμη φορά, ότι η Γερμανία, η οποία, όπως επισήμανε, είναι πλέον ο μεγαλύτερος προμηθευτής της Ουκρανίας σε στρατιωτικό εξοπλισμό στην ηπειρωτική Ευρώπη, δεν θα προχωρήσει μόνη της, αλλά πάντα σε συντονισμό με τους εταίρους και τους συμμάχους της, ενώ ειδικά για το ενδεχόμενο παράδοσης μαχητικών αεροσκαφών, δήλωσε ότι «δεν είναι στο τραπέζι» και ότι πρέπει η προσοχή να δοθεί στην υλοποίηση των ήδη ειλημμένων αποφάσεων. Με το βλέμμα στις χώρες που διστάζουν να στείλουν άρματα μάχης στην Ουκρανία, ο Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι «όσοι μπορούν να προμηθεύσουν τέτοια άρματα, πρέπει να το κάνουν και στην πράξη». Ο καγκελάριος της Γερμανίας εξέφρασε πάντως κατ' επανάληψη την πεποίθηση ότι η στήριξη προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί, όπως θα συνεχιστεί και η αντίστοιχη στήριξη από την πλευρά των πολιτών και ανέφερε ότι «ο Πούτιν δεν περίμενε ποτέ αυτή την ενότητα και αυτή την αλληλεγγύη», ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στην «ισχυρή συμμαχία» με τις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «πρέπει να ενισχύσουμε οπωσδήποτε τη στήριξη και την προσπάθειά μας να βοηθήσουμε την αντίσταση του ουκρανικού λαού και του ουκρανικού στρατού και να τους δώσουμε την δυνατότητα να προχωρήσουν στην αντεπίθεση, η οποία θα επιτρέψει αξιόπιστες διαπραγματεύσεις με τους όρους που θα επιλέξει η Ουκρανία».