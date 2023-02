Αστεροειδής θα περάσει απόψε κοντά από τη Γη

Ένας μεγάλος διαστημικός βράχος, ο αστεροειδής «2005 ΥΥ128», διαμέτρου 580 έως 1.300 μέτρων, θα περάσει απόψε (στις 02:46 της Πέμπτης) σε απόσταση ασφαλείας 4,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας, δηλαδή περίπου 12 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την κοντινότερη προσέγγιση του εδώ και τέσσερις αιώνες, σύμφωνα με το Space.com.

Big asteroid to zoom by Earth on Wednesday https://t.co/sriX4eLPOy pic.twitter.com/HPTaGaPRgr

— SPACE.com (@SPACEdotcom) February 14, 2023