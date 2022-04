Η ελληνική σημαία στο γενικό προξενείο της Οδησσού ουδέποτε είχε υποσταλεί. Ακόμα και όταν οι συνθήκες ανάγκασαν τον γενικό πρόξενο Δημήτρη Δόχτση να απομακρύνει με ασφάλεια από την πολιορκούμενη Οδησσό τους ομογενείς αδειάζοντας το προξενείο, η σημαία παρέμεινε στο κτίριο να κυματίζει. Σε ένα κτίριο τσαρικής εποχής, 300 μέτρα από το άγαλμα της Μεγάλης Αικατερίνης.

Ο γενικός πρόξενος επέστρεψε από χθες στο πόστο του, μετά από αναγκαστική απουσία αρκετών εβδομάδων, στη Ρουμανία. Μαζί του επέστρεψαν και τα μέλη του προξενείου. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι όταν ο πρόξενος αναγκαζόταν να εγκαταλείψει την Οδησσό, ήταν τόσο συγκινημένος που καθοδόν προς την Ρουμανία ήθελε να επιστρέψει πίσω κοντά στους ομογενείς. Εκείνες τις στιγμές οι Ρώσοι σφυροκοπούσαν την Οδησσό.

Θα είναι ένας από τους διπλωμάτες μας που θα παρασημοφορούν. Οι άλλοι είναι ο γενικός πρόξενος στην Μαριούπολη Μανώλης Ανδρουλάκης, ο πρέσβης Φραγκίσκος Κωστελένος και η πρέσβης (της task force) κυρία Γραμματά. Η περιοχή αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου περιλαμβάνει τις Περιφέρειες (Oblast) Οδησσού, Νικολάγιεβ, Χερσώνας, Κίροβογκραντ, Βίννιτσας, καθώς και την Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και τη Σεβαστούπολη. Να σημειώσω ότι αμέσως μετά την επιστροφή του στην Οδησσό, έγινε έλεγχος στις εγκαταστάσεις του προξενείου και ευτυχώς δεν υπήρξε καμία καταστροφή.

***

Ο κ. Δένδιας και η Μαριούπολη

Μου λένε πως ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έχει στραμμένη την προσοχή του στο πως θα υποστηριχθεί η ελληνική ομογένεια στην Ουκρανία με τρόπο αμιγώς ελληνικό. Τι εννοώ; Υπάρχουν ανησυχίες ότι κάποιοι συσχετιζόμενοι με το καθεστώς Πούτιν ομογενείς μας στη Ρωσία επιχειρούν να «πάρουν θέση» στις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής στήριξης των ομογενών μας στην Ουκρανία. Καθώς τα κίνητρα όλων δεν είναι αποσαφηνισμένα και για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τεταμένες καταστάσεις, οι επιτελείς του Νίκου Δένδια δρομολογούν διαδικασίες, ώστε η στήριξη των Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία να συντονίζεται από το υπουργείο Εξωτερικών και μόνον από αυτό. Επικροτούμε την πρωτοβουλία αυτή και ελπίζουμε να ευοδωθεί με επιτυχία.

***

Σε επικοινωνία που είχε ο κ. Δένδιας με τον Ουκρανό ομολογό του, είπε στον κ. Κουλέμπα ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ουκρανία στο προσεχές μέλλον και ότι η Ελλάδα προτίθεται να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής ομογένειας στην οποία η χώρα μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.

***

Ποιος ήταν ο πίνακας που θαύμαζε η Κριστίν

Θα μπορούσες να την πεις και ειδυλλιακή (ή ρομαντική) εικόνα, αυτή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ με τον Πρόεδρο της Κύπρου. Και οι δυο έχουν σταθεί και παρατηρούν με αρκετή προσοχή έναν πίνακα. Αυτό συνέβη στην πινακοθήκη Λεβέντη στη Λευκωσία, όπου ο Κύπριος Πρόεδρος παρέθεσε επίσημο γεύμα (διάβαζε μανιταρόσουπα και συναγρίδα ψητή με βραστά λαχανικά) στην Κριστίν Λαγκάρντ. Και γιατί νομίζετε πως έχει σημασία αυτός ο πίνακας που τόσο πολύ θαύμασε η σιδερά κυρία της ΕΚΤ; Επειδή, είπε στο Πρόεδρο της Κύπρου ότι της θυμίζει την περιοχή τη Νορμανδίας από όπου και κατάγεται.

Εντυπωσιάστηκε, λοιπόν η Κριστίν Λαγκάρντ από την Κύπρο, όπως εντυπωσιάστηκε με τον κεντρικό τραπεζίτη Κωνσταντίνο Ηροδότου. Διαθέτει, όπως ειπώθηκε, πολύ καλή γνώση των πραγμάτων, το χάρισμα της παρεμβατικότητας και μάλιστα τώρα τελευταίως με τις ρωσικές κυρώσεις διευθέτησε την πώληση μιας ρωσικής τράπεζας στην Κύπρο, της RCB χωρίς να χαθεί κεφάλαιο και χωρίς να χάσουν ούτε ένα ευρώ οι καταθέτες.

***

The Greek Empire και το kalimera

Με την ευκαιρία της φιλοξενίας της κυρίας Λαγκάρντ στην Κύπρο από τον διοικητή της Κεντρικής Τραπέζης Κωνσταντίνο Ηροδότου, μου εξιστόρησαν πως αρχίζει συνήθως μια τυπική συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ: Πρώτος απ΄όλους εμφανίζεται (μέσω zoom) ο Γιάννης Στουρνάρας που λέει «καλημέρα». Αμέσως του απαντά επίσης στα ελληνικά με ένα «καλημέρα» ο κεντρικός τραπεζίτης της Κύπρου Κωνσταντίνος Ηροδότου. Εν συνεχεία ακούγεται ένα τρίτο «καλημερα» στα ελληνικά από τον κεντρικό τραπεζίτη της Ιρλανδίας Γκαμπριέλ Μαχλούφ (κυπριακής καταγωγής). Τους ακούνε έκπληκτοι οι άλλοι τραπεζίτες και ρωτούν «What is this; what is kalimera;» Για να εισπράξει την απάντηση του κ. Στουρνάρα: «Greek Empire», κάνοντας τους σοβαρούς κεντρικούς τραπεζίτες να κοιτάζουν με απορία ο ένας τον άλλον και τους τρεις Έλληνες τραπεζίτες να χαμογελούν. Χαμογελούν και για ένα άλλο λόγο. Το «kalimera», το έπιασε και ο Κριστίν Λαγκάρντ και μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο στην Κύπρο, τους πέταξε κι ένα «kalimera» με τη σωστή προφορά.

Κάτι μου λέει πως ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας Γκαμπριέλ Μαχλούφ θα βρεθεί την προσεχή εβδομάδα στους Δελφούς, στο ίδιο πάνελ με τον Γιάννη Στουρνάρα. Δεν νομίζω ότι θα μιλήσουν στα ελληνικά, γιατί στο ίδιο πάνελ θα βρίσκεται και ο Ζαν- Κλοντ Τρισέ. Τον θυμάστε; Πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ένας από τους αρχιτέκτονες του ευρώ.

***

Τουρισμός door to door

Και όμως υπάρχουν για την χώρα μας και θετικά νέα, μέσα στην καταχνιά του πολέμου, της ακρίβειας, των απειλών για να κλείσει η στρόφιγγα του ρωσικού αερίου. Τα καλά νέα είναι ο τουρισμός και όπως μου είπε ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας το νέο μοντέλο προβολής του τουρισμού μας είναι το «door to door». Αυτή την εντολή έδωσε ο Πρωθυπουργός και ο κ. Κικίλιας αρχίζει να πηγαίνει παντού προωθώντας τον ελληνικό τουρισμό κλείνοντας συμφωνίες. Πήγε Ρουμανία, πήγε Παρίσι, Σερβία, Πολωνία, Ισραήλ, δέχθηκε εδώ τους Γάλλους και γενικά σε κάθε χώρα που πηγαίνει ξετυλίγει το νήμα του ελληνικού τουρισμού. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν επηρεάζει, θα πείτε; Ναι σίγουρα επηρεάζει αλλά όχι πολύ, αφού ο αριθμός των Ρώσων και Ουκρανών τουριστών που έρχονταν στην χώρα μας δεν ξεπερνούσε τις 500.000. Αυτό όμως που σίγουρα θα επηρεάσει είναι η ακρίβεια.

Ειδικά για τις προοπτικές που ανοίγονται στον ελληνικό τουρισμό αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε συγκεκριμένα (μπροστά στις κάμερες): «Το πολύ ενθαρρυντικό, για να κλείσω με μία θετική είδηση, είναι ότι φαίνεται ότι ο τουρισμός μας θα πάει πολύ καλά, δεν φαίνεται να επηρεαζόμαστε ιδιαίτερα από τις εξελίξεις και είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μία καλή τουριστική περίοδο χωρίς τους περιορισμούς της πανδημίας, που δυστυχώς μας κράτησαν πίσω τα τελευταία δύο χρόνια».

***

Η απόβαση στα Εμιράτα και η θήκη από δέρμα καμήλας

Ήταν μια κυβερνητική απόβαση στα Εμιράτα αυτή που έγινε τις προάλλες. Ένας υπουργός και ομάδα υφυπουργών μετέβησαν στο Ντουμπάϊ, αφήνοντας μου λένε τις καλύτερες εντυπώσεις. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τρεις γυναίκες υφυπουργοί ήτοι η Σοφία Βούλτεψη, η Σοφία Ζαχαράκη και Ζωή Ράπτη, ένας υπουργός ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης εκπροσώπησαν την χώρα μας στην EXPO, αλλά και στο Παγκόσμιο Φόρουμ Γυναικών . Τώρα θα πείτε τι γύρευαν τόσα πολλά μέλη της κυβέρνησης στα Εμιράτα, τα οποία να σημειώσω ότι τίμησαν την χώρα μας φωταγωγώντας τον πύργο Μπουτσχαλίφα με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας (είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό, η πρώτη όταν τους είχε επισκεφθεί ο κ. Μητσοτάκης).

Η κυρία Βούλτεψη πήγε εκεί για να τους ενημερώσει για τα ασυνόδευτα παιδιά των προσφύγων, η Σοφία Ζαχαράκη για τις τουριστικές δυνατότητες που έχει η χώρα μας και η Ζωή Ράπτη μίλησε για θέματα ψυχικής υγείας, όπως είναι η αρμοδιότητά της. Εκείνο που εντυπωσίασε τις τρεις υπουργούς ήταν οι νέοι νόμοι που ισχύουν στα Εμιράτα για τις γυναίκες. Είναι παντού οι γυναίκες και τις προβάλλουν, όπως προβάλλουν ακόμα και την ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών. Όμως αυτό που τους κέντρισε το ενδιαφέρον είναι όταν έμαθαν ότι με νόμο οι μισοί βουλευτές των Εμιράτων είναι γυναίκες και το 1/3 των υπουργών επίσης γυναίκες. Ενδιαφέρον είχε επίσης συζήτηση με τον Σείχη Nahaan Mabarak υπουργό για την Ανεκτικότητα (έχουν και τέτοιο υπουργείο στα Εμιράτα), ο οποίος ευχαρίστησε την χώρα μας και προσωπικά τον Πρωθυπουργό για την αποστολή στα Εμιράτα του αγάλματος της κόρης του Ευθυδίκου (αντίγραφο από τον 480 π.χ.) που εστάλη στην ΕΧΡΟ, όπου ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για τις προοπτικές επενδύσεων στην χώρα μας. Τους έδωσαν, μου λέει η κυρία Βούλτεψη από μία δερμάτινη (από δέρμα καμήλας) θήκη για τάμπλετ και βεβαίως τους (απαραίτητους) χουρμάδες.

***

Τι νέα από το μέτωπο του Κιέβου

Αλήθεια τι γίνεται στα μέτωπα του πολέμου της Ουκρανίας; Όντως άρχισαν να αποχωρούν οι Ρώσοι; Ουδείς στο Κίεβο μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι οι Ρώσοι άρχισαν να υποχωρούν. Και ξέρετε γιατί; Επειδή τα ρωσικά μαχητικά εξακολουθούν να πετούν πάνω από την πόλη, επειδή οι σειρήνες εξακολουθούν να ηχούν δαιμονισμένα. Και ακόμα όχι πολύ μακριά από το κέντρο του Κιέβου στην περιοχή Μπούκα ακούστηκαν και πάλι εκρήξεις. Όπως μου είπε η δημοσιογράφος Έλλη Κασόλη που πήγε εκεί αντίκρυσε κατεστραμμένα από αντιαρματικά ρωσικά άρματα, αλλά και καταστροφές σε κτίρια. Τα άρματα φαίνεται πως έχουν πληγεί με αντιαρματικούς πυραύλους τελευταίας τεχνολογίας. Από αυτούς που όταν το βλήμα εκτοξεύεται ακολουθεί πορεία προς τα άνω, εντοπίζει το άρμα και το κτυπά στον πυργίσκο του, που έχει και τη λιγότερη θωράκιση. Για αυτό πολλά κατεστραμμένα άρματα των Ρώσων έχουν διαλυμένο πύργο.

***

Προειδοποίηση Πρωθυπουργού για παρατεταμένη αστάθεια

Για μια περίοδο παρατεταμένης αβεβαιότητας και αστάθειας προειδοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου μιλώντας για ποσοστά του πληθωρισμού με τα οποία είμαστε αντιμέτωποι και τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί εδώ και 40 χρόνια. Κάλεσε μάλιστα τις επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν στην περίοδο της πανδημίας να βάλουν πλάτη. Είπε συγκεκριμένα: «Όλοι θα βάλουμε πλάτη. Το κράτος, οι πολίτες – ήδη δοκιμάζεται το διαθέσιμο εισόδημά τους – και έχω πλήρη αίσθηση ότι αυτή η κρίση μας χτύπησε σε μία περίοδο που δυστυχώς οι μισθοί στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλοί και το μυαλό μας είναι πρώτα και πάνω απ΄ όλα στους χαμηλόμισθους, στους χαμηλοσυνταξιούχους, ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο νοίκι, που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν τουλάχιστον την ασφάλεια της ατομικής ιδιοκτησίας, αυτούς πρέπει να στηρίξουμε». Διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά και θα κυνηγήσει την αισχροκέρδεια.

***

70 μαχητικά πέταξαν στο Αιγαίο

Ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και αποτροπής προς πάσα κατεύθυνση στέλνεται από την άσκηση «Ηνίοχος», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας, σήμερα, από την 112 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας: «Πάνω από 70 αεροσκάφη πετούν στον ελληνικό εναέριο χώρο από το Καστελόριζο μέχρι και τους Οθωνούς και από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Ν. Παναγιωτόπουλος ενώ «υπογράμμισε ότι σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον και σε ένα ιδιαίτερα αποστεροποιητικό γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι αποτελεί ισχυρό πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή». Ήταν προγραμματισμένο να πετάξουν πάνω από την Ακρόπολη, αλλά η πτήση τους ακυρώθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών.