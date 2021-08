View of the firefront from the village of Papades, as a wildfire burns for the fifth day, in Northern Evia, Greece, Friday, Aug. 7, 2021. / Εικόνα του μετώπου της πυρκαγιάς της Βόρειας Εύβοιας, μέσα απο το χωριό Παππάδες, 7 Αύγουστου, 2021

Για την εξέλιξη των πυρκαγιών που καίνε ολόκληρη την Ελλάδα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, μίλησε το βράδυ της Παρασκευής, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως είπε αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες «μάχες» δίνονται σε Εύβοια και Ηλεία, όπου οι πυρκαγιές δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Όταν οι φλόγες περικύκλωσαν την Αττική Αναφορικά με την εικόνα των πυρκαγιών στην Αττική ο κ. Χαρδαλιάς είπε πως η «άνιση μάχη δείχνει βελτιωμένη» ενώ εξήγησε πως θα γίνεται ολονύχτια επιτήρηση στις πυρόπληκτες περιοχές, για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στην Εύβοια, στο νότιο τμήμα η κατάσταση είναι σταθερή ενώ στο Βόρειο πολύ δύσκολη. Εκεί επιχειρούν και δυνάμεις από την Ρουμανία, την Ουκρανία και την Σουηδία. Στην Ηλεία και στην Φωκίδα υπήρξε μεγάλος αριθμός αναζωπυρώσεων, όπως είπε. Ακόμα, υποστήριξε πως προτεραιότητα της κυβέρνησης θα είναι η αποζημίωση των πληγέντων.