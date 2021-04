Τα απανωτά lockdown, αλλά και τα χαμηλά εισοδήματα έχουν εκτοξεύσει τη ζήτηση εργαλείων και προϊόντων για την ανακαίνιση και βελτίωση του σπιτιού (DIY – Do it yourself & Home Improvement).

Ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος, ο εντοπισμός προβλημάτων στο σπίτι -λόγω του μεγαλύτερου χρόνου παραμονής σε αυτό- αλλά και λόγοι που προέρχονται από την ανάγκη παραμονής σε ενεργή δραστηριότητα, ενίσχυσαν τη σημασία του σπιτιού στην καθημερινότητα των πολιτών, μετατρέποντας τα είδη βελτίωσης για το σπίτι σε αναγκαία αγαθά.

Σε πρόσφατη μελέτη, η οποία συγκέντρωσε στοιχεία από περισσότερα από 700 νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ελλάδα, αποτυπώνεται ξεκάθαρα η τρέχουσα σχέση των πολιτών με τις ιδιοκατασκευές, καθώς 9 στους 10 θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική για το νοικοκυριό τους τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν εργασίες DIY και βελτίωσης σπιτιού.

Το 70% πήρε… το κατσαβίδι

Η μελέτη με τίτλο «Η Αγορά Καταστημάτων Ιδιοκατασκευών & Βελτίωσης Οικίας (DIY & Home Improvement) στην Ελλάδα και η Πανδημία COVID-19», η οποία είχε ως στόχο να διερευνήσει τη σχέση των καταναλωτών με τις ιδιοκατασκευές και τη σημασία που έχει στη ζωή τους, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Praktiker Hellas, την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ).

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 70% του κοινού πραγματοποίησε κάποια εργασία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο (φθινόπωρο 2020 – χειμώνας 2021), ενώ το 43% πραγματοποίησε κάποια εργασία μέσα στον τελευταίο μήνα.

Επιπλέον, η μελέτη ανέδειξε ότι το 58% του κοινού προτιμά να κάνει μόνο του ή με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας τις μικρές εργασίες στο σπίτι, παρά να τις αναθέσει σε κάποιον επαγγελματία, ενώ συνολικά το 94% επιλέγει να κάνει τουλάχιστον ένα μέρος των εργασιών του σπιτιού ιδιοχείρως.

Αναδεικνύεται ακόμα, ότι για την πλειοψηφία του κοινού, το 53%, τα είδη βελτίωσης σπιτιού αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης, εν καιρώ lockdown, με το ποσοστό να είναι ακόμη υψηλότερο στα νοικοκυριά με εισόδημα χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι για το 89% του κοινού αποτελεί πρόβλημα η συνθήκη των κλειστών καταστημάτων με είδη βελτίωσης για το σπίτι, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 95%, ειδικότερα όταν πρόκειται για κάποια ζημιά ή φθορά στο σπίτι, καθώς οι αγορές εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του click away ή ακόμη και το πλήρες ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν επαρκώς τη φυσική και άμεση παρουσία στο κατάστημα.

Πηγή: ΟΤ