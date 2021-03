Υποψήφια σε 10 κατηγορίες, η ταινία «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ βρίσκεται στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για τα εφετινά Οσκαρ που θα απονεμηθούν στις 25 Απριλίου. Ο Γκάρι Ολντμαν στον ρόλο του Χέρμαν Μάνκιεβιτς σεναριογράφου του «Πολίτι Κέιν» είναι υποψήφιος για το Οσκαρ Α ρόλου, ο Φίντσερ στην σκηνοθεσία και η Αμάντα Σέιφριντ στην κατηγορία του Β’ γυναικείου ρόλου.

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έγινε στις 14.15 ώρα Ελλάδας και αυτό που με μια σύντομη ματιά αντιλαμβάνεσαι, είναι πρώτον ότι βραβεία διεκδικούν πολλές ταινίες, δεύτερον υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα και τρίτον μια δυναμική του μαύρου στοιχείου.

Black power

Ο μαύρος ηθοποιός Τσάντουικ Μπόσμαν που πέθανε πέρσι σε ηλικία μόλις 43 ετών μπαίνει στο «κλαμπ» των ηθοποιών που διεκδικούν μετά θάνατον Οσκαρ. Η υποψηφιότητά του είναι για την ταινία «Η θρυλική Μα Ρέινι», υποψήφια για 5 βραβεία, ανάμεσα στα οποία και το Α γυναικείου ρόλου για την Βαϊόλα Ντέιβις. Εξίσου ισχυρή όμως είναι και η παρουσία της ταινίας «Judas and the Black Messiah» με 6 υποψηφιότητες. Η ταινία αναφέρεται στην σχέση του Φρεντ Χάμπτον, ηγετικού στελέχους των Μαύρων Πανθήρων με ένα από τα πρωτοπαλίκαρά του, τον Μπιλ Ο Νίλ που ήταν πράκτορας του FBI. Kαι οι δύο ηθοποιοί, ο Ντάνιελ Καλούγια και μο Λακίθ Στάνφιλντ είναι συνυποψήφιοι στην κατηγορία του Β’ ανδρικού ρόλου.

Η τραγουδίστρια Αντρα Ντέι κέρδισε την πρώτη υποψηφιότητά της για τον ρόλο της Μπίλι Χόλιντεϊ στο «The United States vs Billie Holliday» (η μόνη υποψηφιότητα για την ταινία) και τέλος, τόσο το κινούμενο σχέδιο «Soul», όσο και η ταινία «One night in Miami» της Ρετζίνα Κινγκ (όπου το μαύρο στοιχείο είναι κυρίαρχο) συγκέντρωσαν από τρεις υποψηφιότητες η κάθε μια.

Koρέα και γυναίκες

Εντυπωσιακή όμως είναι και η παρουσία της κορεάτικης ταινίας «Μινάρι». Δεν διεκδικεί μόνον το βραβείο διεθνούς ταινίας αλλά 5 ακόμα, ανάμεσα στα οποία και το καλύτερης ταινίας (όπως είχε συμβεί πέρσι με τα «Παράσιντα»). Είναι υποψήφια επίσης για την σκηνοθεσία και το σενάριο (διπλή υποψηφιότητα για τον Λι Αϊζακ Τσουνγκ) και για Α ανδρικό και Β γυναικείο ρόλο (αντιστοίχως οι Στίβεν Γιέουν, Γιουν Γιου-Τζουνγκ)

Δύο γυναίκες εφέτος είναι υποψήφιες για το Οσκαρ σκηνοθεσίας και οι δύο για πρώτη φορά. Η Κλόε Σάο για το «Nomadland» (που διεκδικεί έξι βραβεία) και η Εμεραλντ Φενέλ για το «Promising Young Woman» (που διεκδικεί πέντε). Και οι δύο γυναίκες είναι υποψήφιες και στην κατηγορία του σεναρίου, η Μεν Ζαο στο βασισμένο σε ξένο υλικό, η δε Φενέλ στο πρωτότυπο.

Η ιστορία ενός ντράμερ σε heavy metal συγκρότημα ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι χάνει, σιγά- σιγά την ακοή του συγκίνησε επίσης την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου με αποτέλεσμα το «Sound of Metal» του Ντάιους Μάρντερ να διεκδικεί 6 Οσκαρ. Ανάμεσά τους το καλύτερης ταινίας αλλά και το Α ανδρικού ρόλου για τον Ριζ Αμεντ.

Εξίσου καλή όμως ήταν και η πορεία της δραματικής ταινίας «The father» – πάνω στη σχέση μιας γυναίκας (Ολίβια Κόλμαν) με τον ηλικιωμένο πατέρα της (Αντονι Χόπκινς). Διεκδικεί και αυτή 6 Οσκαρ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Ταινία

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Father

Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Ά ανδρικός ρόλος

Αντονι Χόπκινς – The Father

Τσάντουικ Μπόσμαν – Η Θρυλική Μα Ρέινι

Γκάρι Ολντμαν – Mank

Ριζ Αμέντ – Sound of Metal

Στίβεν Γιέουν – Minari

Ά γυναικείος ρόλος

Αντρα Ντέι – The United States vs. Billie Holiday

Κάρεϊ Μάλιγκαν – Promising Young Woman

Φράνσες Μακ Ντόρμαντ – Nomadland

Βανέσα Κίρμπι – Τα Θραύσματα μιας Γυναίκας

Βαϊόλα Ντέιβις – Η Θρυλική Μα Ρέινι

΄Β ανδρικός ρόλος

Ντάνιελ Καλούγια – Judas and the Black Messiah

Λακιθ Στάνφιλντ – Judas and the Black Messiah

Λέσλι Οντόμπο Τζούνιορ – One Night in Miami

Πολ Ράσι – Sound of Metal

Σάσα Μπάρον Κόεν – Η Δίκη των 7 του Σικάγου

΄Β γυναικείος ρόλος

Αμάντα Σέιφριντ – Mank

Γκλεν Κλόουζ – Το Τραγούδι του Χιλμπίλη

Μαρία Μπακάλοβα – Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

Ολίβια Κόλμαν – The Father

Γιουν Γιου-Τζουνγκ – Minari

Σκηνοθεσία

Κλόε Ζάο – Nomadland

Ντέιβιντ Φίντσερ – Mank

Εμεραλντ Φενέλ – Promising Young Woman

Λι Αϊζακ Τσουνγκ – Minari

Τόμας Βίντερμπεργκ – Druk

Πρωτότυπο σενάριο

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Διασκευασμένο σενάριο

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

Nomadland

One Night in Miami

The Father

Ο Λευκός Τίγρης

Διεθνής ταινία

Colectiv

Druk

Quo vadis, Aida?

Shaonian de ni

The Man Who Sold His Skin

Φωτογραφία

Judas and the Black Messiah

Mank

Nomadland

Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Του Κόσμου τα Νέα

Μοντάζ

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Father

Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Σκηνικά

Mank

Tenet

The Father

Η Θρυλική Μα Ρέινι

Του Κόσμου τα Νέα

Κοστούμια

Mank

Έμμα

Η Θρυλική Μα Ρέινι

Μουλάν

Πινόκιο

Ηχος

Greyhound Η Μάχη του Ατλαντικού

Mank

Soul

Sound of Metal

Του Κόσμου τα Νέα

Μέικαπ – κομμώσεις

Mank

Έμμα

Η Θρυλική Μα Ρέινι

Πινόκιο

Το Τραγούδι του Χιλμπίλη

Μουσική

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Soul

Του Κόσμου τα Νέα

Τραγούδι

«Fight for You» (Judas and the Black Messiah)

«Speak Now» (One Night in Miami)

«Husavik» (Διαγωνισμός Τραγουδιού Εurovision: Η Ιστορία των Fire Saga)

«Hear My Voice» (Η Δίκη των 7 του Σικάγου)

«Io Si (Seen)» (Η Ζωή Μπροστά σου)

Οπτικά εφέ

Love and Monsters

Tenet

The One and Only Ivan

Μουλάν

Ο Ουρανός του Μεσονυχτίου

Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους

Colectiv

Crip Camp: Καλοκαίρι για Όλους

El Agente Topo

Time

Time

Ο Δάσκαλός μου, το Χταπόδι

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

A Concerto Is a Conversation

Colette

Do Not Split

Hunger Ward

Ένα Τραγούδι για τη Λατάσα

Κινούμενο σχέδιο μεγάλου μήκους

Soul

Wolfwalkers

Σον το Πρόβατο: Φαρμαγεδών

Φεγγάρι, σου ‘ρχομαι

Φύγαμε

Κινούμενο σχέδιο μικρού μήκους

Burrow

Genius Loci

Já-Fólkið

Opera

Αν Συμβεί Κάτι σας Αγαπώ

Μικρού μήκους ταινία

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye