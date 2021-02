Οσκαρ 2021 : Βραχείες λίστες για ντοκιμαντέρ και διεθνή ταινία

Ανακοινώθηκαν τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 10 Φεβρουαρίου οι βραχείες λίστες ( short lists ) εννέα κατηγοριών των 93ων βραβείων Οσκαρ, η απονομή των οποίων εφέτος έχει μετακινηθεί για τον Απρίλιο. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι: διεθνής ταινία, μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους μυθοπλασία, μικρού μήκους κινούμενα σχέδια, μακιγιάζ – κόμμωση, μουσική (πρωτότυπο σκορ), μουσική (πρωτότυπο τραγούδι) και οπτικά εφέ.

Από αυτές τις λίστες, μετά από τον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας, θα επιλεγούν οι υποψήφιες της τελικής πεντάδας των Οσκαρ.

Σε ότι αφορά την χώρα μας η αγωνία ήταν μεγάλη διότι η ταινία «Μήλα» του Χρήστου Νίκου ανήκε σε εκείνες που είχαν πιθανότητες να καταφέρουν να μπουν στην βραχεία λίστα για το Οσκαρ καλύτερης Διεθνούς ταινίας, κάτι τελικά που δεν έγινε.

Οι 15 ταινίες που βρίσκονται στην βραχεία λίστα της κατηγορίας καλύτερης διεθνούς ταινίας είναι οι κάτωθι:

“Quo Vadis, Aida?” – Βοσνία /Ερζεγοβίνη, Τζασμίλα Ζμπάνιτς

“El agente topo” – Χιλή, Μαϊτέ Αλμπέρδι

“Charlatan” – Τσεχία, Aνιέσκα Χόλαντ

“Druk” – Δανία, Τόμας Βίντερμπεργκ

«Εμείς οι δύο»/ “Deux” – Γαλλία, Φιλιπο Μενεγκέτι

“La Llorona” – Γουατεμάλα, Τζάιρο Μπουσταμέντε

“Better Days” – Χονγκ Κονγκ, Ντέρεκ Τσανγκ

“Sun Children” – Ιράν, Ματζίντ Ματζιντί

“Night of the Kings” – Ακτή Ελεφαντοστού, Φιλίπ Λακότ

“I’m No Longer Here” – Μεξικό, Φερνάντο Φρίας

“Hope” – Νορβηγία, Μαρία Σόνταλ

“Collective” – Ρουμανία, Αλεξάντερ Νανάου

“Dear Comrades!” – Ρωσία, Αντρέι Κοντσαλόφσκι

“A Sun” – Ταϊβάν, Μονγκ Χονγκ Τσουνγκ

“The Man Who Sold His Skin” – Τυνησία, Καουτέρ Μπεν Χανιά

Ενδιαφέρον έχει και η κατηγορία του ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους της οποίας η βραχεία λίστα περιλαμβάνει επίσης 15 ταινίες. Σε μια από αυτές, το «Κυνήγι της τρούφας» (που έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα στο περσινό φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης) συμπαραγωγός χώρα είναι η Ελλάδα.

Αξιοσημείωτο επίσης το ότι δυο ταινίες που βρίσκονται στην βραχεία λίστα καλύτερης Διεθνούς ταινίας, βρίσκονται και στην κατηγορία του ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. Είναι οι “El agente topo” από τη Χιλή και το “Collective” από τη Ρουμανία.

Οι 15 ταινίες που βρίσκονται στην βραχεία λίστα της κατηγορίας καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους είναι οι κάτωθι: :

«All In: The Fight for Democracy» – ΗΠΑ, Λίζα Κόρτες και Λιζ Γκάρμπους

«Boys State» – ΗΠΑ, Αμάντα Μακ Μπέιν και Τζέσι Μος

“Collective” – Ρουμανία, Αλεξάντερ Νανάου

“Crip Camp” – ΗΠΑ, Τζέιμς Λέμπρεχτ και Νικόλ Νιούνχαμ

“Dick Johnson Is Dead” – ΗΠΑ, Κρίστεν Τζόνσον

“Gunda” – Νορβηγία, Βίκτορ Κορτσακόφσκι

“MLK/FBI” – ΗΠΑ, Σαμ Πόλαρντ

“El agente topo” – Χιλή, Μαϊτέ Αλμπέρδι

“My Octopus Teacher” – Νότιος Αφρική, Πίπα Εριτς και Τζέιμς Ριντ

“Notturno” – Ιταλία, Τζιανφράνκο Ρόσι

“The Painter and the Thief” – Νορβηγία/ΗΠΑ, Μπέντζαμιν Ρι

“76 Days” – Κίνα/ΗΠΑ, Γουέιξι Τσεν και Χάο Γου

“Time” – ΗΠΑ, Γκάρετ Μπράντλεϊ

“The Truffle Hunters” / Το κυνήγι της τρούφας – Ιταλία/ Ελλάδα/ ΗΠΑ, Μάικλ Ντουέκ και Γκρέγκορι Κέρσο

“Welcome to Chechnya” – ΗΠΑ, Ντέιβιντ Φρανς