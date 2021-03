Χρυσές Σφαίρες 2021 : Μαύρη δύναμη και οικονομική κρίση

Η επισήμανση του «Βήματος» πως σε ό.τι αφορά τα βραβεία, η περσινή κινηματογραφική χρονιά φαίνεται να είναι υπόθεση κυρίως των καλλιτεχνών της Μαύρης κοινότητας (δείτε το σχετικό θέμα εδώ), επιβεβαιώθηκε από τις βραβεύσεις στις Χρυσές Σφαίρες που δόθηκαν την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου. Τρεις Μαύροι ηθοποιοί, εκ των οποίων ο ένας έχει πεθάνει, κέρδισαν σε βασικές κατηγορίες.

Στα 37 χρόνια της, η τραγουδίστρια Αντρα Ντέι φαίνεται να εξελίσσεται σε ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς καθώς η βράβευσή της με την Χρυσή Σφαίρα Α γυναικείου ρόλου σε δραματική ταινία την μετατρέπει αμέσως σε φαβορί για το Οσκαρ της αντίστοιχης κατηγορίας. Στην ταινία «The United States VS Billie Holiday» η Ντέι υποδύεται την θρυλική τραγουδίστρια του τίτλου, της οποίας όλη η ζωή υπήρξε μια ταλαιπωρία με αποκορύφωμα τον πρόωρο θάνατό της το 1959 σε ηλικία μόλις 44 ετών. Η ιστορία της ταινίας εστιάζει στο κυνήγι που οργάνωσε εναντίον της το FBI.

Η μουσική και ο φυλετικός ρατσισμός παίζουν ρόλο και στην ταινία «Η θρυλική Μα Ρέινι» (Ma Rainey’s Black Bottom) για την οποία ο Μαύρος ηθοποιός Τσάντουϊκ Μπόσμαν που πέθανε πέρσι σε ηλικία 43 ετών, κέρδισε την Χρυσή Σφαίρα Α ανδρικού ρόλου. Στην ταινία που τοποθετείται στο Σικάγο του 1927 και αναφέρεται στην γεμάτη εντάσεις ηχογράφηση ενός δίσκου της Μα Ρέινι (Βαϊόλα Ντέιβις) με τους λευκούς παραγωγούς που δεν μπορούσαν να ελέγξουν την κατάσταση, ο Μπόσμαν υποδύεται έναν εκρηκτικό μουσικό που αντιστέκεται στον φυλετικό ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία.

Ενας ακόμη Μαύρος ηθοποιός, ο Ντάνιελ Καλούια κέρδισε την Χρυσή Σφαίρα Β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Judas and the Black Messiah», που επίσης πραγματεύεται αληθινή ιστορία και πραγματικά πρόσωπα. Ο Καλούια υποδύεται τον Φρεντ Χάμπτον εκπρόσωπο των Μαύρων Πανθήρων στο Ιλινόι ο οποίος έπεσε θύμα προδοσίας του Γουίλιαμ Ο’ Νιλ (Λακίθ Στάνφιλντ) πληροφοριοδότη του FBI.

Τέλος, δεν μπορεί να μην επισημανθεί ότι ακόμα και τα κινούμενα σχέδια που εφέτος βραβεύθηκαν, έχουν σχέση με την Μαύρη κοινότητα: η ταινία «Soul» των Πιτ Ντόκτερ – Κεμπ Πάουερς πραγματεύεται τις περιπέτειες ενός Μαύρου πιανίστα της τζαζ από την στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε έναν χωροχρόνο εκτός πραγματικότητας. Η ταινία είχε διπλή νίκη καθώς δεν κρίθηκε μόνον ως καλύτερη ταινία στην κατηγορία της αλλά βραβεύθηκε και για την μουσική των Τρεντ Ρέζνορ και Ατικους Ρος.

Nomadland

Καλύτερη δραματική ταινία, και ήταν αναμενόμενο, κρίθηκε η «Nomadland» της Κλόε Ζάο η οποία βραβεύτηκε ως καλύτερη σκηνοθέτις. Το φιλμ που είναι πλέον το φαβορί για το Οσκαρ καλύτερης ταινίας, αφηγείται την ιστορία μας γυναίκας στα 60 (Φράνσες Μακ Ντόρμαντ – και παραγωγός) η οποία αναγκάζεται να ξεκινήσει την ζωή της από το μηδέν, μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δύναμη αυτής της ταινίας φάνηκε από το περασμένο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας όπου έκανε αίσθηση αποσπώντας τον Χρυσό Λέοντα.

«Κωμωδίες ή μιούζικαλ»

Ως γνωστόν οι Χρυσές Σφαίρες είναι μοιρασμένες σε δύο μεγάλα τμήματα: τα βραβεία που αφορούν «δραματικές ταινίες» και εκείνα που αφορούν «κωμωδίες ή μιούζικαλ». Αυτός ο διαχωρισμός συχνά προκαλεί σύγχυση (έχουν βραβευτεί ταινίες που είναι περισσότερο… δραματικές παρά κωμικές) αλλά βέβαια, μεγαλώνει την πίτα των βραβείων.

Ο μεγάλος εφετινός θριαμβευτής αυτού του τμήματος είναι ο Βρετανός κωμικός Σάσα Μπάρον Κόεν, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια έκανε πάταγο υποδυόμενος τον «Μπόρατ». Τον ίδιο ήρωα υποδύθηκε στην ταινία «Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan» που χρίστηκε καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ με τον ίδιο τον Κόεν να κερδίζει την Χρυσή Σφαίρα ως καλύτερος ηθοποιός σε κωμωδία ή μιούζικαλ. Ο Κόεν ήταν επίσης υποψήφιος στην κατηγορία του Β’΄Ανδρικού ρόλου για την «Δίκη των Επτά του Σικάγο» του Ααρον Σόρκιν, η οποία απέσπασε το βραβείο καλύτερου σεναρίου.

Στις γυναίκες του τμήματος «κωμωδία ή μιούζικαλ» η Ρόζαμουντ Πάικ χρίστηκε καλύτερη ηθοποιός για την δουλειά της στην ταινία «Μα Φυσικά και Νοιάζομαι» (I Care a Lot).

Μια έκπληξη θα μπορούσες να πεις ότι ήταν η απουσία του «Μανκ» από όλα τα βραβεία των Χρυσών Σφαιρών (η ταινίατου Ντέιβιντ Φίντσερ ήταν υποψήφια σε επτά κατηγορίες) και η μη βράβευση της δανέζικης ταινίας του Τόμας Βίντερμπεργκ «Druk» στην κατηγορία της καλύτερης διεθνούς ταινίας. Το βραβείο δόθηκε στην ταινία «Μιναρι» του Λι Αιζακ Τσουνγκ που αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας Κορεατών που προσπαθεί να κτίσει τη ζωή της στο Αρκανσο της δεκαετίας του 1980.