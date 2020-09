Αλέξης Τσίπρας : Απολύτως κοστολογημένο το σχέδιο των 11 μέτρων

Coalition of the Radical Left - Progressive Alliance (SYRIZA) party leader, Alexis Tsipras, delivers a keynote speech during the «Thessaloniki Helexpo Forum» in Thessaloniki, Greece on September 19, 2020. / Ομιλία του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο του «Thessaloniki Helexpo Forum», στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2020.

«Σήμερα η κυβέρνηση δεν είναι αναγκασμένη να τηρεί κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ισχύει η ρήτρα διαφυγής. Οι ίδιοι στην Ευρώπη που πίεζαν για υψηλά πλεονάσματα, σήμερα λένε ξοδέψτε για να σώσετε οικονομία» είπε ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στο ερώτημα γιατί το σχέδιο των 11 σημείων με μέτρα όπως η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, φόρου επιτηδεύματος κλπ δεν εφαρμόστηκε επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε τη χώρα έχοντας πιο δύσκολες συνθήκες από την κυβέρνηση σήμερα. Βρήκαμε τη χώρα με άδεια ταμεία» είπε ο κ. Τσίπρας και αναφέρθηκε στην υποχρέωση για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, «χωρίς πρόσβαση στις αγορές και χωρίς ευρωπαϊκούς πόρους. Καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και να αποκαταστήσουμε αξιοπιστία». Σε τροχιά προς Κρήτη ο Ιανός – 2 νεκροί, αγνοούμενοι και τεράστιες καταστροφές «Μετά την έξοδο από τα μνημόνια ακολουθήθηκε μια νέα οικονομική πολιτική. Μέσα σε λίγους μήνες φέραμε σειρά από αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που αναιρούσαν ακραίες μεταρρυθμίσεις που είχε επιβάλει η τρόικα και το ΔΝΤ» συνέχισε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «Σήμερα η κυβέρνηση δεν είναι αναγκασμένη να τηρεί κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ισχύει η ρήτρα διαφυγής. Οι ίδιοι που πίεζαν για υψηλά πλεονάσματα λένε ξοδέψτε για να σώσετε οικονομία. Δεν δικαιολογείται η κυβέρνηση. Δεν προτείνουμε πράγματα που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα της λογικής. Τα μέτρα είναι απολύτως κοστολογημένα και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν» είπε και πρόσθεσε ότι είναι «επιβεβλημένα και ρεαλιστικά». Τα 5 έκτακτα μέτρα είναι κόστους 8 δις ευρώ ως το τέλος του έτους είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επανέλαβε ότι είναι επιβεβλημένα για να μην οδηγηθούμε σε κατάσταση κοινωνικής λεηλασίας. «Αν δεν τα υλοποιήσει είναι γιατί δεν θέλει» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπογράμμισε ότι αυτός είναι ο λόγος που καταθέσαμε χτες συγκροτημένο σχέδιο εξόδου από την κρίση, δηλώνοντας έτοιμος να τα υλοποιήσει από «αύριο το πρωί». Digital εξαγωγές υπόσχονται Enterprise Greece και eBay Share