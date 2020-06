Ώρα μηδέν για το Brexit – Κρίσιμη συνάντηση τη Δευτέρα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα συνομιλήσουν στις 15 Ιουνίου για να αναβιώσουν τις «παγωμένες» συνομιλίες για το μέλλον της σχέσης ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι διαπραγματεύσεις για μια μελλοντική συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ δεν έχουν προχωρήσει καθόλου από τον Φεβρουάριο. Ο χρόνος τελειώνει καθώς η μεταβατική περίοδος λήγει στο τέλος του 2020.

Οι συνομιλίες για την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας έχουν «παγώσει» τις τελευταίες βδομάδες γεγονός που ενισχύει του φόβους για το ενδεχόμενο της αποχώρησης της χώρας, μετά και την μεταβατική περίοδο, χωρίς συμφωνία, γεγονός που πρόκειται να ταρακουνήσει τις ήδη πληγωμένες επιχειρήσεις, όταν τεθεί σε ισχύ το «διαζύγιο» στις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

Οι Βρυξέλλες είναι έτοιμες να επιταχύνουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας με εβδομαδιαίες συναντήσεις και να «συμβιβαστούν» όσον αφορά στους κανόνες του δίκαιου ανταγωνισμού, είπε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ την Τετάρτη.

Ωστόσο, επέμενε ότι δεν θα επιτραπεί στη Βρετανία να επιλέξει εκείνη τους όρους ή να κάνει πίσω σε υποσχέσεις που έχει ήδη δώσει.

«Έχουμε πολύ λίγο χρόνο και γι’ αυτό ζητώ από τον Βρετανό διαπραγματευτή, τον Ντέιβιντ Φροστ, εκτός από τους γύρους διαπραγματεύσεων τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, να συναντιέται κατ’ ιδίαν μαζί μας κάθε εβδομάδα», είπε ο Μπαρνιέ στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη «να αποφασίσει ανάμεσα στους γύρους των διαπραγματεύσεων, αν υπάρχει πραγματικά θέληση από τη Βρετανία για κάποια σημαντικά θέματα, έτσι ώστε να οργανώσει ειδικές συναντήσεις για συγκεκριμένα θέματα».

Ο Μπαρνιέ παρατήρησε ότι μετά τους πρώτους τέσσερις γύρους διαπραγματεύσεων με το Λονδίνο, «αναγκάστηκε να σημειώσει ότι οι Βρετανοί διαπραγματευτές αρνούνται να συζητήσουν σοβαρά σε τέσσερα πεδία που η ΕΕ θεωρεί υψίστης σημασίας». Τα θέματα αυτά αφορούν στην αλιεία, στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία, τη δομή της νέας συμφωνίας και ένα πεδίο ίσων όρων σε θέματα περιβάλλοντος, εργασίας και κανόνων ανταγωνισμού.

Στο τελευταίο αυτό ζήτημα, ο Μπαρνιέ είπε ότι «η ΕΕ είναι πρόθυμη να συμβιβαστεί», αλλά επέμεινε ότι «η Βρετανία πρέπει να υπογράψει επίσημα ό,τι έχουμε συμφωνήσει στην Πολιτική Διακήρυξη» για τη σχέση μετά το Brexit.

