Κορωνοϊός: Κανένας νέος θάνατος το τελευταίο 24ωρο – 21 νέα κρούσματα, 36 διασωληνωμένοι

Κανένα νέο θάνατο και 21 νέα κρούσματα αναφέρει η νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία του κοροναϊού στη χώρα μας. Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση από το υπ. Υγείας, καθώς σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου με τον κ. Τσιόδρα και τον κ. Χαρδαλιά, τα νέα κρούσματα του κοροναϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας είναι 21. Εμβόλιο για τον κοροναϊό: Η αισιοδοξία του Φάουτσι πως θα είναι έτοιμο τον Ιανουάριο 21 νέα κρούσματα -36 πολίτες διασωληνωμένοι Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2612, εκ των οποίων το 55.5% αφορά άνδρες.Από αυτά, 593 (22.7%)θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1291 (49.4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.36 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 8 (22.2%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 88.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 75 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Κανένας νεκρός το τελευταίο 24ωρο- 140 στο σύνολο Τέλος, σήμερα δεν έχουμε κανένα καταγεγραμμένο θάνατο. Συνολικά οι θάνατοι στη χώρα είναι 140. Οι 37 ήταν γυναίκες (26.4%) και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 92% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.Έχουν συνολικά ελεγχθεί 77251 κλινικά δείγματα.