Eurobank: Στις θέσεις τους οι εργαζόμενοι της FPS – Προχωρά το deal με do Value

Ολοκληρώνεται εντός των επόμενων ημερών και το λειτουργικό σκέλος του deal μεταξύ της Eurobank και της Do Value για την Financial Planning Services (FPS), την εταιρεία που διαχειρίζεται το σύνολο των εντός ισολογισμού και τιτλοποιημένων δανείων της τράπεζας.

Μετά τη μεταβίβαση του 80% της θυγατρικής της Eurobank στην Do Value, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και η στελέχωση της εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη η πλειοψηφία των εργαζομένων της Eurobank, περί τα 480 άτομα, που μεταφέρονται στη νέα εταιρεία, έχει υπογράψει τις νέες συμβάσεις.

Μαζί με τους περίπου 600 εργαζομένους της FPS, οι οποίοι παραμένουν στις θέσεις τους, θα διαχειριστούν σε πρώτη φάση ένα χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 28 δισ. ευρώ περίπου.

Επίσης, το επόμενο 10ημερο αναμένεται η παραίτηση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank, Θεόδωρου Καλαντώνη από την τράπεζα, για την μετακίνησή του στην FPS, στην οποία αναλαμβάνει εκτελεστικός πρόεδρος. Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας θα παραμείνει ο Τάσος Πανούσης, ο οποίος ωστόσο θα υποβάλει την παραίτησή του από την τράπεζα.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της FPS θα συγκροτηθεί σε σώμα τη Δευτέρα 6 Απριλίου.