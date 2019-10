Βεγγαλικά και πυκνοί καπνοί σε ντέρμπι στην Ουγγαρία

Το Σάββατο (19/10) η Φερεντσβάρος υποδέχτηκε στη Βουδαπέστη και την Groupama Arena, την Ουίπεστ για την 9η αγωνιστική του ουγγρικού πρωταθλήματος.

Το ματς ήταν πολύ σημαντικό και οι οπαδοί των γηπεδούχων ήταν ο ορισμός του 12ου παίκτη για την ομάδα τους κατά τη διάρκεια του ματς.

Δημιούργησαν απίστευτη ατμόσφαιρα που θα ζήλευαν και οι πιο τρελοί Λατίνοι οπαδοί, στην προσπάθειά τους να σπρώξουν την ομάδα τους προς τη νίκη.

Για την ιστορία, τα κατάφεραν, μιας και η Φεντσβάρος πήρε το ματς με 1-0 χάρη σε γκολ του Μπολί και βρίσκεται σε απόσταση βολής από την κορυφή (-3, με ματς λιγότερο) και την Φέχεβαρ.

Mad scenes at the derbi in Hungary yesterday. Fireworks, flares et al pic.twitter.com/VVqfddm7NW

— Tomasz Mortimer (@TMortimerFtbl) October 20, 2019