Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες τα βρήκαν για τη Συρία

Την προσωρινή κατάπαυση πυρός στη Συρία, συμφώνησε η Τουρκία , όπως ανακοινώθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ ο τούρκος πρόεδρος συμφώνησε την κατάπαυση πυρός για 120 ώρες, προκειμένου να μπορέσουν να αποσυρθούν από τα σύνορα της χώρας οι κούρδοι μαχητές, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πένς.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ με ένα tweet έκανε λόγο για «θαυμάσια νέα» από την Τουρκία, ενώ συμπληρώνει πως «θα σωθούν εκατομμύρια ζωές»..

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!

