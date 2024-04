Την ερήμην σύλληψη του Γκάρι Κασπάροφ διέταξαν οι αρμόδιες Αρχές της Ρωσίας. Ο θρυλικός σκακιστής κατηγορείται μαζί με άλλα άτομα για τρομοκρατία και ότι είναι πράκτορας ξένων συμφερόντων.

Το δικαστήριο της πόλης Σικτιβκάρ (πρόκειται για την μεγαλύτερη πόλη της περιοχής Κόμι στη Ρωσία) έκρινε ότι ο Γκάρι Κασπάροφ μαζί με τους Γκενάντι Γκούντκοβ (πρώην μέλος του ρωσικου κοινοβουλίου)μ την Γεβγκέια Τσιρικόβα (πρώην ακτιβίστρια) και τον Ιβάν Τιούτριν (συνιδρυτή του Φόρουμ Ελεύθερη Ρωσία) δρούσαν ως τρομοκρατική οργάνωση.

«Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις αιτήσεις των ανακριτικών οργάνων για την προφυλάκιση των Κασπάροφ, Γκούντγκοβ, Τσιρικόβα και Τιούτριν ως μέτρο περιορισμού» μετέδωσε το TASS.

«Η ερήμην σύλληψη είναι σίγουρα ο καλύτερος τρόπος που έχω συλληφθεί ποτέ! (…) Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας είμαστε εξίσου τιμημένοι που το κράτος τρόμου του Πούτιν ξοδεύει χρόνο για αυτό που διαφορετικά θα πήγαινε για διώξεις και δολοφονίες».

In absentia is definitely the best way I’ve ever been arrested! Good company, as well. I’m sure we’re all equally honored that Putin’s terror state is spending time on this that would otherwise go persecuting and murdering. https://t.co/uYlSwI9ss7

— Garry Kasparov (@Kasparov63) April 24, 2024