ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι μακελάρηδες του Ελ Πάσο και Οχάιο

Τις πληγές τους μετρούν οι ΗΠΑ μετά τις δύο επιθέσεις μέσα σε μία ημέρα που σκόρπισαν τον θάνατο σε Ελ Πάσο και Οχάιο.

Το χρονικό των επιθέσεων

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ελ Πάσο όταν ένας νεαρός άνοιξε πυρ στον χώρο πολυκαταστήματος Walmart, το οποίο προτιμούν πολλά μέλη της κοινότητας των λατινοαμερικάνων της συνοικίας.

Λίγες ώρες μετά το πολύνεκρο περιστατικό στο Ελ Πάσο του Τέξας, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 άτομα, μια νέα επίθεση έρχεται να προκαλέσει σοκ στο Ντέιτον του Οχάιο.

Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl — KTSM 9 News (@KTSMtv) August 3, 2019

Εκεί ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ σε μπαρ σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 27 ακόμη.

Ο δράστης είναι νεκρός ενώ φέρεται να διέφυγε με σκούρο τζιπ ένα δεύτερο άτομο που ενεπλάκη στην επίθεση.

Η τοπική Dayton Daily News αναφέρει ότι ο δράστης άνοιξε πυρ όταν του απαγορεύτηκε η είσοδος στο μπαρ.

Πάτρικα Κρούσιους: Το μανιφέστο του δράστη που σκόρπισε τον θάνατο στο Ελ Πάσο

Σύμφωνα με την αστυνομία του Τέξας, ο βασικός ύποπτος για το μακελειό σε κατάστημα Walmart, στο Ελ Πάσο είναι ο 21χρονος Πάτρικ Κρούσιους από το Άλεν του Τέξας.

Το κίνητρό του παραμένει άγνωστο μέχρι στιγμής, ωστόσο η αστυνομία έχει στην διάθεσή της και επεξεργάζεται τα γραπτά του κείμενα τα οποία είχαν κυκλοφορήσει πριν λίγες μέρες διαδικτυακά.

Οι αρχές μάλιστα έχουν στα χέρια τους κι ένα μανιφέστο που είχε γράψει ο μακελάρης, το οποίο ήταν γεμάτο με ρατσιστικά και αντισημιτικά σχόλια.

Στο μανιφέστο ο δράστης εξαπολύει επίθεση προς τους μετανάστες και τους Ισπανόφωνους.

A law enforcement official in El Paso told me the Walmart shooter is in custody. Patrick Crusius of Dallas. Just turned 21 years old this week. pic.twitter.com/CEJh6rYij1 — Anna Giaritelli (@Anna_Giaritelli) August 3, 2019

Κατηγορώντας τους πως αλλοιώνουν πολιτισμικά την Αμερική και κλέβουν τις δουλειές από τους Αμερικάνους, ο Πάτρικ Κρούσιους τα βάζει και με τους Ρεπουμπλικανούς τονίζοντας πως πρόκειται για μία απαράδεκτη παράταξη, καθώς αποτελεί μια «επαγγελματική εταιρεία», που στόχος της είναι να αυξήσει τη μετανάστευση.

Σημειώνεται πως οι ρατσιστικές του θέσεις ενισχύονται ακόμη και από τα λόγια που φέρετε να ψέλλισε στους αστυνομικούς όταν τον συνέλαβαν, χωρίς εκείνος να προβάλει καμία αντίσταση.

«Ηθελα να σκοτώσω όσους περισσότερους Μεξικανούς μπορούσα!», τόνισε ο δράστης κατά την σύλληψη σου.

Οι αρχές ζητούν την θανατική ποινή του δράστη

Οι Αρχές του Τέξας ανακοίνωσαν πως πρόκειται να εισηγηθούν την ποινή του θανάτου κατά του δράστη της ένοπλης επίθεσης στο Ελ Πάσο, από την οποία βρήκαν τον θάνατο 20 άνθρωποι το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο της πόλης.

«Η κατηγορία που θα προτείνει η Πολιτεία είναι η εσχάτη των ποινών και ως εκ τούτου η εκτέλεση του κατηγορουμένου, θα ζητήσουμε τη θανατική ποινή», τόνισε ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας Χάιμε Εσπάρσα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Βίντεο που σοκάρουν ακόμη

Την ώρα της επίθεσης στο Ελ Πάσο το γνωστό πολυκατάστημα ήταν ασφυκτικά γεμάτο με αποτέλεσμα πολλά να είναι τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου.

Πολίτες έτρεχαν στους διαδρόμους με ψηλά τα χέρια ουρλιάζοντας και κλαίγοντας, άλλοι είχαν κρυφτεί κάτω από τραπεζάκια, ενώ δυστυχώς υπάρχουν και κάποια βίντεο όπου φαίνονταν τραυματίες και άνθρωποι αιμόφυρτοι πεσμένοι στο έδαφος.

#Breaking: Just in – At least 18 people got shot by gunman who opened fire at crowds at an #Walmart store. pic.twitter.com/5LH8jrDj7m — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 3, 2019

Νεκρός ο μακελάρης στο Οχάιο

Από την άλλη πλευρά, νεκρός είναι ο δράστης που σκότωσε εννιά άτομα στο Νέιτον και τραυμάτισε ακόμη 27 σε λιγότερο από ένα λεπτό χρησιμοποιώντας όπλο τύπου Καλάσνικοφ.

Αστυνομικοί αναγνώρισαν τον δράστη της ένοπλης επίθεσης στο Ντέιτον ως τον 24χρονο Κόνορ Μπετς από το Μπέλμπρουκ του Οχάιο, όπως μετέδωσε το CBS επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το CBS, ο Μπετς περιέγραφε τον εαυτό του στο Linkedin ως «πολύ καλό υπό πίεση, καθώς και ότι μαθαίνει γρήγορα και υπεραποδίδει».

Here’s a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi — Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως έως τώρα δεν έχει βρεθεί κάποιο ιστορικό εγκληματικών ενεργειών στο παρελθόν του δράστη, ενώ η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς και «νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία με διάφορα τραύματα».