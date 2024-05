Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε χθες Δευτέρα κτίριο υπό ανέγερση στην Τζορτζ, στις ακτές της Νότιας Αφρικής, ενώ άλλοι κάπου πενήντα εργάτες παραμένουν παγιδευμένοι, ανακοίνωσε ο δήμος σήμερα.

Μέχρι τώρα 24 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια και στην πλειονότητά τους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, διευκρινίζοντας πως τέσσερις υπέκυψαν στα τραύματά τους.

BREAKING: Reports of people unaccounted for following building collapse in George, South Africa; area cordoned off pic.twitter.com/i7MbrhXg23

— I.E.N. (@BreakingIEN) May 6, 2024