ΗΠΑ: Οι πλέον πολύνεκρες ένοπλες επιθέσεις των 20 τελευταίων ετών

This photo from video provided by KABC-TV shows Gerry Dean Zaragoza, 26, a suspect in a 12-hour rampage in Los Angeles' San Fernando Valley, being wheeled to an ambulance after his arrest Thursday afternoon, July 25, 2019. Zaragoza fatally shot his father, brother and two other people, then eluded an intense manhunt until plainclothes officers arrested him soon after he gunned down a city bus passenger, authorities said. (KABC-TV via AP)

Οι ΗΠΑ βυθίζονται συχνά στο πένθος εξαιτίας επιθέσεων ενόπλων όπως αυτή που διέπραξε νεαρός λευκός χθες Σάββατο σε πολυκατάστημα της αλυσίδας Walmart στο Ελ Πάσο, στην Πολιτεία Τέξας. Ακολουθεί ένας κατάλογος με τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις των τελευταίων ετών: Λας Βέγκας: 58 νεκροί Την 1η Οκτωβρίου 2017, ο Στίβεν Πάντοκ, 64 ετών, ευκατάστατος λογιστής, ανοίγει πυρ από τον 32ο όροφο του ξενοδοχείου Μανταλέι Μπέι εναντίον του τεράστιου πλήθους απέναντί του —του κοινού σε συναυλία μουσικής κάντρι στο Λας Βέγκας (Νεβάδα, δυτικά)— σκοτώνει 58 ανθρώπους και τραυματίζει άλλους σχεδόν 500. Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) σπεύδει να αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, τη φονικότερη του είδους στην ιστορία των ΗΠΑ, αλλά η αμερικανική αστυνομία διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει οποιαδήποτε σχέση του Πάντοκ, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά το μακελειό, με την τζιχαντιστική οργάνωση. Γκέι κλαμπ στο Ορλάντο: 49 νεκροί Τη 12η Ιουνίου 2016, ο Αμερικανός αφγανικής καταγωγής Όμαρ Ματίν σκοτώνει 49 ανθρώπους και τραυματίζει άλλους πενήντα μέσα σε γκέι κλαμπ στο Ορλάντο (Φλόριντα, νοτιοανατολικά) διαπράττοντας τη μέχρι τότε χειρότερη επίθεση στις ΗΠΑ έπειτα από εκείνες της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Έπειτα από τρεις ώρες διαπραγματεύσεων, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας παίρνουν το πράσινο φως να εξαπολύσουν έφοδο και σκοτώνουν τον δράστη. Το ΙΚ, στο οποίο ο Ματίν είχε ορκιστεί πίστη, αναλαμβάνει την ευθύνη. Virginia Tech: 32 νεκροί Τη 16η Απριλίου 2007, 23χρονος φοιτητής κορεατικής καταγωγής δολοφονεί 32 ανθρώπους πριν αυτοκτονήσει μέσα στην πανεπιστημιούπολη του Βιρτζίνια Τεκ στο Μπλάκσμπεργκ (Βιρτζίνια, ανατολικά). Πρωτοβάθμιο σχολείο στη Σάντι Χουκ: 26 νεκροί Τη 14η Δεκεμβρίου 2012, ο νεαρός Άνταμ Λάνζα δολοφονεί 26 ανθρώπους, ανάμεσά τους 20 παιδιά του πρωτοβάθμιου σχολείου Σάντι Χουκ, στο Νιούταουν (Κονέτικατ, βορειοανατολικά), πριν αυτοκτονήσει. Εκκλησία στη Σάδερλαντ: 26 νεκροί Την Κυριακή 5η Νοεμβρίου 2017, ένοπλος δολοφονεί 26 ανθρώπους, ανάμεσά τους μια έγκυο και πολλά μικρά παιδιά, μέσα σε εκκλησία στην μικρή πόλη Σάδερλαντ του Τέξας εν μέσω λειτουργίας, και τραυματίζει άλλους 20. Η αστυνομία βρίσκει λίγο αργότερα το πτώμα του μέσα στο αυτοκίνητό του. Εστιατόριο στην Κιλίν: 22 νεκροί Τη 16η Οκτωβρίου 1991, ένοπλος δολοφονεί 22 ανθρώπους μέσα σε εστιατόριο στην πόλη Κιλίν (Τέξας) και τραυματίζει άλλους περίπου είκοσι, πριν αυτοκτονήσει. Γυμνάσιο στην Πάρκλαντ: 17 νεκροί Τη 14η Φεβρουαρίου 2018, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, ο 19χρονος Νίκολας Κρουζ ανοίγει πυρ σε λύκειο στην Πάρκλαντ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Φλόριντας, και σκοτώνει 17 ανθρώπους πριν παραδοθεί σε αστυνομικούς. Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Σαν Μπερναρντίνο: 14 νεκροί Τη 2α Δεκεμβρίου 2015, ένα ζευγάρι ριζοσπαστικοποιημένων ισλαμιστών πακιστανικής καταγωγής ανοίγει πυρ κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης γιορτής στο Σαν Μπερναρντίνο (Καλιφόρνια, δυτικά), σκοτώνει 12 ανθρώπους και τραυματίζει άλλους 22. Φορτ Χουντ: 13 νεκροί Την 5η Νοεμβρίου 2009, στρατιωτικός ψυχίατρος παλαιστινιακής καταγωγής διαπράττει την πιο πολύνεκρη επίθεση μέσα σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 32 στο Φορτ Χουντ (Τέξας), πριν οι αρχές τον τραυματίσουν και τον συλλάβουν. Κέντρο υποδοχής μεταναστών στο Μπίνγκχαμτον: 13 νεκροί Την 3η Απριλίου 2009, ένοπλος με καταγωγή από το Βιετνάμ σκοτώνει 13 ανθρώπους σε κέντρο υποδοχής μεταναστών στο Μπίνγκχαμτον (Πολιτεία της Νέας Υόρκης, βορειοανατολικά). Κολουμπάιν: 13 νεκροί Την 20ή Απριλίου 1999 στο Λίτλτον (Κολοράντο, δυτικά) δυο μαθητές λυκείου ανοίγουν πυρ μέσα στο λύκειο Κολουμπάιν, σκοτώνοντας 12 συμμαθητές τους και τραυματίζοντας άλλους 24 ανθρώπους. Οι δυο δράστες αυτοκτονούν στον τόπο του μακελειού. Ορόρα, Θάουζαντ Όουκς, Βιρτζίνια Μπιτς, Ουάσινγκτον: 12 νεκροί Την 20ή Ιουλίου 2012, βαριά οπλισμένος νεαρός διακόπτει τη μεταμεσονύχτια πρεμιέρα ταινίας της σειράς Batman σε κινηματογραφική αίθουσα στην Ορόρα (Κολοράντο, δυτικά) κι ανοίγει πυρ εναντίον των θεατών· σκοτώνει 12 ανθρώπους και τραυματίζει άλλους 70. Ο δράστης, ο Τζέιμς Χολμς, καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2015 να εκτίσει ισόβια κάθειρξη. Την 7η Νοεμβρίου 2018, ο Ίαν Λονγκ, πρώην στρατιωτικός, γνωστός στην αστυνομία διότι έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας, ανοίγει πυρ μέσα σε μπαρ γεμάτο κόσμο στο Θάουζαντ Όουκς, κοντά στο Λος Άντζελες, σκοτώνει 12 ανθρώπους, ανάμεσά τους έναν αστυνομικό που προσπάθησε να επέμβει και να σταματήσει, και αυτοκτονεί. Την 31η Μαΐου 2019, δημοτικός υπάλληλος στη Βιρτζίνια Μπιτς (Βιρτζίνια), βαριά οπλισμένος, ανοίγει πυρ εναντίον συναδέλφων του και σκοτώνει 12 ανθρώπους. Πέφτει και ο ίδιος νεκρός έπειτα από «μακρά και σφοδρή» ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς. Την 16η Σεπτεμβρίου 2013, εργαζόμενος σε εταιρεία που είχε σύμβαση με το υπουργείο Άμυνας ανοίγει πυρ μέσα σε γραφεία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Ουάσινγκτον και σκοτώνει 12 ανθρώπους, πριν πέσει και ο ίδιος νεκρός από πυρά αστυνομικών. Συναγωγή στο Πίτσμπεργκ: 11 νεκροί Την 27η Οκτωβρίου 2019, ένδεκα άνθρωποι πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες 46χρονου αντισημίτη που σπέρνει τον τρόμο μέσα στη συναγωγή «Δέντρο της Ζωής» στο Πίτσμπεργκ. Σε βάρος του δράστη, του Ρόμπερτ Μπάουερς, ασκείται δίωξη με 29 κατηγορίες, ορισμένες από τις οποίες επισύρουν την εσχάτη των ποινών. Λύκειο στη Σάντα Φε: 10 νεκροί Τη 18η Μαΐου 2018, ο 17χρονος Δημήτριος Παγουρτζής σκοτώνει δύο ενήλικους και οκτώ συμμαθητές του ανοίγοντας πυρ μέσα στο λύκειο όπου φοιτά στη Σάντα Φε, στο Τέξας, με ένα τουφέκι κι ένα πιστόλι, όπλα που κατείχε νόμιμα ο πατέρας του. Του ασκείται δίωξη για φόνους κατά συρροή και από πρόθεση.