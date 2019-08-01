Αντετοκούνμπο: Απίστευτο κινέζικο τραγούδι για τον Greek Freak

Από την στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ έχει τρελάνει όλη την υφήλιο.
Στην Κίνα ο Γιάννης είναι κάτι σαν… θεός και ένας Κινέζος καλλιτέχνης έφτιαξε για χάρη του τραγούδι.
Το έδειξαν πρόσφατα όταν ζωγράφισαν ένα γήπεδο μπάσκετ με την φιγούρα του, κάνοντας κάτι αντίστοιχο με τις μπασκέτες στα Σεπόλια, όπου ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα ο Greek Freak.
Τώρα όμως οι Κινέζοι πήγαν την αγάπη τους για τον Γιάννη ένα… επίπεδο πάνω. Έβγαλαν τραγούδι για τον Έλληνα άσο των Μιλγουόκι Μπακς, στο οποίο μιλάνε για τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή του.
Με φόντο την ελληνική σημαία, οι δημιουργοί του τραγουδιού, έχουν βάλει τίτλο «Η αλφάβητος του Γιάννη» και περιγράφουν με στίχος την διαδρομή του από τα παιδικά του χρόνια, ως τον τίτλο του MVP. Στο τραγούδι γίνεται αναφορά στην προσπάθειά του να δουλέψει σκληρά ώστε να μην πεινάσει η οικογένειά του, στον θάνατο του πατέρα του, στην πορεία του στο μπάσκετ, αλλά και στο ότι με τον αδερφό του, μοιραζόντουσαν ένα ζευγάρι παπούτσια, προκειμένου να παίξουν μπάσκετ.
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有誰比今年的MVP希臘怪物字母哥 @giannis_an34 更值得擁有自己的簽名鞋呢？Nike Zoom Freak 1誕生的背後，有許多關於這位巨星努力奮鬥的籃球故事。這次Bam跟 @bouncesneakers 組隊，製作了這個前導動畫MV─ 《字母哥的字母歌》，帶大家一起探究Giannis，從一個沒有國籍的難民二代，到成為籃球最高殿堂NBA最有價值球員的心路歷程。 – Who deserves a signature shoe more than the newly crowned NBA MVP Giannis Antetokounmpo? The story behind the Nike Zoom Freak 1, could be more than you would’ve imagined. I teamed up with Bounce Sneakers to came up with the animated MV- «Giannis’s Alphabet Song.» As a guide to the full story of an unlikely hero, from his real-life struggle to playing basketball on the highest level and won the Most Valuable Player of the NBA. – #字母哥的字母歌 #字母哥 #希臘怪物 #giannisantetokounmpo #giannis #antetokounmpo #greekfreak #nbamvp #bam99 #nbaart #illustration – 瞭解更多Giannis Antetokounmpo的故事：https://www.nike.com.tw/IAmGiannis/ 《字母哥的字母歌》音樂串流：https://www.soundscape.net/a/3671 – 《 字母哥的字母歌 Giannis’s Alphabet Song 》by Project W MV 製作 Production : Bounce 球鞋文化誌 導演 Director : Rob Chien 插畫繪製 Illustration : Bam Bam Bam 動畫師 Lead Animator : ChiGer Chen 動畫助理 Assistant Animator : Derek, Yu Cong Lin 故事腳本 Story Development : ChiGer Chen, Rob Chien – 歌曲製作人 Record Producer：陳小律 GreenTed 詞 Lyrics：春艷 CHUNYAN / 金其禾 Dudu King / 萬能麥斯 MightyMax 曲 Composer：春艷 CHUNYAN / 金其禾 Dudu King / 萬能麥斯 MightyMax 錄音 Recording Engineer：陳小律 GreenTed 編曲製作 Producer：彭威廉 Will Peng 混音 Mixing : 彭威廉 Will Peng 後期母帶 Mastering : Jon Tornblom 製作統籌 Production Management：郭國瑞 Kuo Jui 發行人 Publisher：陳小律 GreenTed 戰犯 WAR Convict Studio (戰犯音樂) 代理發行 Distributed：KKFARM CO. – 創意發想 Creative Planning：Plusing Interactive 企劃統籌 Project Coordination：Suzy Chao, Hazel Wang, Mavis Liao . 2019 Taipei, Taiwan