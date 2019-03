Μεγάλη έκρηξη αστεροειδούς στην ατμόσφαιρα το 2018 εντόπισε η NASA

Ένας μετεωρίτης εξερράγη στην ατμόσφαιρα της Γης το Δεκέμβριο του 2018, προκαλώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη έκρηξη του είδους της κατά τα τελευταία 30 χρόνια και τη μεγαλύτερη μετά την έκρηξη μετεωρίτη πάνω από το Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας πριν από έξι χρόνια.

Το πιο πρόσφατο συμβάν, σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA), πέρασε απαρατήρητο μέχρι σήμερα, επειδή συνέβη πάνω από τη Βερίγγεια Θάλασσα, στα ανοιχτά της χερσονήσου Καμτσάτκα της ανατολικής Ρωσίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η έκρηξη του μετεωρίτη εκτιμάται ότι απελευθέρωσε ισοδύναμη ενέργεια 173 κιλοτόνων ΤΝΤ, δεκαπλάσια σε σχέση με εκείνη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και περίπου το 40% της ενέργειας του μετεωρίτη του Τσελιάμπινσκ στις 15/2/2013.

Η εκπρόσωπος της NASA Λίντλεϊ Τζόνσον δήλωσε στο ΒΒC ότι μια τέτοια έκρηξη μετεωρίτη αναμένεται ότι θα συμβεί μόνο δύο ή τρεις φορές κάθε 100 χρόνια. Στις 18/12/2018 ο αστεροειδής διαμέτρου αρκετών μέτρων εισήλθε στη γήινη ατμόσφαιρα με ταχύτητα 32 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο και εξερράγη σε ύψος 26,5 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της 50ής Συνδιάσκεψης Σεληνιακής και Πλανητικής Επιστήμης στο Χιούστον του Τέξας. Έγινε αντιληπτό από στρατιωτικούς δορυφόρους και η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ενημέρωσε τη NASA. Η έκρηξη συνέβη πάνω από μια περιοχή όπου υπάρχουν αεροδιάδρομοι που χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες για τα δρομολόγια τους μεταξύ Β. Αμερικής και Ασίας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ισχυρότερη γνωστή έκρηξη μετεωρίτη στη σύγχρονη εποχή είχε συμβεί το 1908 πάνω από την Τουνγκούσκα της Σιβηρίας στη Ρωσία, ισοπεδώνοντας περίπου 80 εκατομμύρια δέντρα σε μια τεράστια έκταση 770 τετραγωνικών μιλίων.

Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan’s #Himawari satellite.

The meteor is really clear here – bright orange fireball against the blue + white background!

Background: https://t.co/r403SQxicZ pic.twitter.com/ctNN8zxsXb

— Simon Proud (@simon_sat) March 18, 2019