Ένας 21χρονος έπεσε νεκρός από τα πυρά πρακτόρων της US Secret Service, όταν άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου, σε πολύ μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την προστασία του προέδρου, του αντιπροέδρου και άλλων υψηλών αξιωματούχων των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυρών τραυματίστηκε από διασταυρούμενα πυρά και ένας περαστικός.

Την ώρα που ξέσπασε το επεισόδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν κανονικά μέσα στο κτίριο της προεδρίας. Ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έχει αποτελέσει στόχο τριών φερόμενων αποπειρών κατά της ζωής του, είχε ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες μετακινήσεις του λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ο εκπρόσωπος της Secret Service, Άντι Γκουλιέλμι, διαβεβαίωσε μέσω επίσημης ανακοίνωσης ότι το περιστατικό δεν επηρέασε στο ελάχιστο τον πρόεδρο.

Το χρονικό της επίθεσης

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 18:00 τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με τον κ. Γκουλιέλμι, ο δράστης προσέγγισε την περίμετρο ασφαλείας του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας, «έβγαλε ένα όπλο μέσα από σάκο και άνοιξε πυρ».

«Αστυνομικοί της Secret Service ανταπέδωσαν αμέσως τα πυρά και έπληξαν τον ύποπτο, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, ένας διερχόμενος πολίτης χτυπήθηκε επίσης από σφαίρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι κανένας πράκτορας της υπηρεσίας δεν τραυματίστηκε.

Το προφίλ του 21χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών δικτύων CNN και ABC News, ο ύποπτος αναγνωρίστηκε ως ο Ναζίρ Μπεστ, ηλικίας 21 ετών. Ο νεαρός, με καταγωγή από την γειτονική πολιτεία του Μέριλαντ, αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και ήταν ήδη γνωστός στις Aρχές.

Όπως αποκάλυψαν πηγές του ABC News, ο Μπεστ είχε επιχειρήσει και την προηγούμενη ημέρα να παρεισφρήσει στον προστατευόμενο χώρο του Λευκού Οίκου. Τότε, είχε προσεγγίσει τους φρουρούς ισχυριζόμενος ότι είναι «ο Ιησούς Χριστός» και ζητούσε επίμονα να τον συλλάβουν.

«Ακούστηκαν 20 με 25 πυροβολισμοί»

Το περιστατικό προκάλεσε σκηνές πανικού στους δρόμους της αμερικανικής πρωτεύουσας, με εκατοντάδες τουρίστες να τρέχουν για να σωθούν. Ο Ριντ Έιντριαν, ένας καναδός τουρίστας, δήλωσε στο AFP πως την ώρα της επίθεσης βρισκόταν στην περιοχή, «όταν ξαφνικά ακούσαμε περίπου 20 με 25 εκπυρσοκροτήσεις. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν πυροτεχνήματα, αλλά γρήγορα καταλάβαμε ότι ήταν πυροβολισμοί και όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος».

Την ίδια ώρα, στο σημείο βρισκόταν και η ανταποκρίτρια ABC News, Σελίνα Ουάνγκ, για να μαγνητοσκοπήσει βίντεο για τα social media. Η ίδια μόλις άκουσε τους πυροβολισμούς έπεσε αμέσως στο έδαφος και κατέγραψε τον ήχο των εκπυρσοκροτήσεων με το κινητό της, ανεβάζοντας το ντοκουμέντο στο X. «Ακούστηκαν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Αποκλεισμός της περιοχής και πολιτικές αντιδράσεις

Η αστυνομία προχώρησε στον άμεσο αποκλεισμό όλων των προσβάσεων προς την αμερικανική προεδρία, ενώ δυνάμεις της Εθνοφρουράς εμπόδισαν τους δημοσιογράφους να πλησιάσουν. Παράλληλα, στους ανταποκριτές που βρίσκονταν στον βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου δόθηκε επείγουσα εντολή μέσω X να καλυφθούν αμέσως μέσα στην αίθουσα Τύπου. Ο επικεφαλής του FBI και στενός σύμμαχος του προέδρου, Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε την κινητοποίηση των αρχών δηλώνοντας μέσω X: «Το FBI βρίσκεται επιτόπου και υποστηρίζει πλήρως τη Secret Service».

Τέλος, η κοινοβουλευτική ομάδα των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων πήρε θέση για το συμβάν μέσω ανάρτησης στο X: «Δόξα τω Θεώ, ο πρόεδρος Τραμπ είναι ασφαλής», αναφέροντας, παράλληλα με την «ατελείωτη ευγνωμοσύνη» τους προς τη Secret Service, την έντονη ευχή να σταματήσει επιτέλους η πολιτική βία στη χώρα.