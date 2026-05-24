Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο τζάμπολ του τελικού της EuroLeague, η προσοχή όλων στρέφεται στη μάχη των δύο κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης. Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν τα ξίφη τους με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο, έχοντας διαγράψει μια μακρά και απαιτητική διαδρομή στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης.

Η στατιστική σύγκριση των δύο αντιπάλων στην regular season αναδεικνύει τις διαφορετικές μπασκετικές τους φιλοσοφίες, τις σταθερές τους, αλλά και τις λεπτομέρειες που αναμένεται να κρίνουν τον αυριανό τίτλο.

Τι έκαναν στην κανονική διάρκεια

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην 1η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 26-12, επιδεικνύοντας τρομερή συνέπεια και πατώντας κορυφή στο πιο κρίσιμο σημείο (στους τελευταίους γύρους της regular season).

Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ Μαδρίτης του Σέρχιο Σκαριόλο τερμάτισε στην 3η θέση με ρεκόρ 24-14, μένοντας σταθερά στο γκρουπ των πρωτοπόρων και επιβεβαιώνοντας ότι διαθέτει το know-how των μεγάλων αγώνων.

Επιθετική πολυφωνία και δημιουργία

Στο κομμάτι της παραγωγικότητας, οι δύο ομάδες κινούνται σε παρόμοια υψηλά επίπεδα, με τον Ολυμπιακό να σκοράρει συνολικά 3.406 πόντους έναντι 3.342 της Ρεάλ. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο φτάνουν στο καλάθι διαφέρει ριζικά:

Η «ερυθρόλευκη» κυκλοφορία: Ο Ολυμπιακός αποτελεί μία από τις πιο ομαδικές ομάδες της διοργάνωσης. Με 18,9 ασίστ ανά αγώνα (έναντι 16,5 της Ρεάλ), η ομάδα του Πειραιά βασίζεται στην εξαιρετική κίνηση μακριά από την μπάλα και το pick-and-roll, ψάχνοντας πάντα την επιπλέον πάσα.

Η μαδριλένικη ασφάλεια: Αν και η Ρεάλ δημιουργεί λιγότερο, προστατεύει την μπάλα σαν κόρη οφθαλμού. Τα 10,6 λάθη ανά αγώνα (την ώρα που ο Ολυμπιακός κάνει 12,3) της επιτρέπουν να ελέγχει τον ρυθμό και να στερεί από τους αντιπάλους της εύκολους πόντους στο τρανζίσιον.

Στα ριμπάουντ παρατηρείται απόλυτη ισορροπία, καθώς οι δύο φιναλίστ συγκεντρώνουν σχεδόν τον ίδιο αριθμό (32,4 ο Ολυμπιακός, 32,1 η Ρεάλ), με τους Πειραιώτες να έχουν ένα οριακό προβάδισμα στα επιθετικά σκουπίδια (10,7 έναντι 10,2).

Στα σουτ εντός πεδιάς, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται πιο αποτελεσματικός κοντά στο καλάθι, εκτελώντας με 55,1% στα δίποντα (έναντι 52,4% της Ρεάλ). Αντίθετα, η «Βασίλισσα» διατηρεί ελαφρύ προβάδισμα πίσω από τη γραμμή των 6,75μ. με 36,3% στα τρίποντα, έναντι 34,6% των «ερυθρολεύκων».

Οι δύο μάχες που μπορούν να κρίνουν τον τίτλο

Οι δύο ομάδες διαθέτουν μονάδες κορυφαίου επιπέδου, με τους αριθμούς τους στην κανονική διάρκεια να επιβεβαιώνουν την ποιότητά τους. Με δεδομένες της απουσίες που θα έχουν οι Μαδριλένοι πρέπει να επικεντρωθούμε σε τέσσερις παίκτες οι οποίοι μπορεί να είναι κομβικοί.

Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός): Ο απόλυτος κυρίαρχος της σεζόν, MVP της κανονικής διάρκειας και κάτοχος του βραβείου «Alfonso Ford». Με 19,2 πόντους ανά αγώνα και 22,5 στην αξιολόγηση (PIR), αποτελεί το βαρύ πυροβολικό του Ολυμπιακού.

Μάριο Χεζόνια (Ρεάλ Μαδρίτης): Ο πρώτος σκόρερ των Μαδριλένων με 13,2 πόντους ανά παιχνίδι, ένας παίκτης με τεράστια προσωπικότητα που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες σε ένα ματς με προσωπικές φάσεις.

Τόμας Γουόκαπ – Φακούντο Καμπάτσο: Οι δύο «εγκέφαλοι». Ο Γουόκαπ μοίραζε 5,8 ασίστ στην κανονική διάρκεια, προσφέροντας παράλληλα elite άμυνα στην περιφέρεια, ενώ ο Αργεντινός της Ρεάλ απαντά με 5,1 ασίστ και 1,1 κλεψίματα, όντας ο παίκτης από τον οποίο περνάει κάθε επιθετική απόφαση των Ισπανών.

Τι έγινε φέτος στα δύο ματς

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά την τρέχουσα σεζόν που οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες. Στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μέτρησε μία νίκη και είχε μία ήττα στα δύο ματς απέναντι στους Μαδριλένους.

Πιο συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» στο ΣΕΦ, στον β’ γύρο, διέλυσαν τη Ρεάλ με το εντυπωσιακό 102-88, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πραγματοποιεί βραδιά καριέρας σκοράροντας 37 πόντους.

Αντιθέτως, τη 2η αγωνιστική στη Μαδρίτη, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 89-77, με τον Ντόρσεϊ να είναι και πάλι πρώτος σκόρερ.