Η Ελλάδα εξετάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή δανείων διάσωσης εντός του 2026, προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα για το ελληνικό δημόσιο χρέος. Αυτό ανέφεραν έγκυρες πηγές του ΟΤ, τοποθετώντας το ποσό μιας τέτοιας ενδεχόμενης κίνησης «το πολύ στα 2,5 δισ. ευρώ». Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος» για να συμπληρώσει ότι «κάτι τέτοιο όμως θα γίνει μόνο εφόσον βγούμε για άλλη μια φορά στις αγορές φέτος, κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο».

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τόνισαν στον ΟΤ «αυτή η αποπληρωμή (σ.σ. όχι τα 6,9 δισ. ευρώ που θα αποπληρωθούν πρόωρα στις 15 Ιουνίου) θα αφορά δάνεια από τον EFSF, τα οποία συνολικά είναι περί τα 130 δισ. ευρώ».

Το προφίλ για το δημόσιο χρέος

Όσον αφορά το σκεπτικό μιας τέτοιας κίνησης, η ελληνική πλευρά επιθυμεί να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το προφίλ για το ελληνικό δημόσιο χρέος, καθότι όπως ανέφερε αρμόδια πηγή «θέλω να σιγουρέψουμε ότι φέτος θα περάσουμε κάτω από την Ιταλία». Μικρότερο δημόσιο χρέος από την Ιταλία θα έχει η Ελλάδα στο τέλος του 2026 σύμφωνα με τις προβλέψεις (Fiscal Monitor) του ΔΝΤ, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της Συνόδου με την Παγκόσμια Τράπεζα στις 15 Απριλίου 2026.

Το Ταμείο προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα μειωθεί στο 136,9% του ΑΕΠ το 2026 από 145,7% τo 2025, ενώ στη γειτονική Ιταλία θα ανέλθει στο 138,4% του ΑΕΠ από 137,1% πέρυσι. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προηγούμενη αντίστοιχη έκθεση του ΔΝΤ έδειχνε ότι αυτή η αλλαγή στη…σκυτάλη θα πραγματοποιούνταν αργότερα και συγκεκριμένα το 2029 και όχι φέτος.

Στις 15 Ιουνίου τα 6,9 δισ. ευρώ GLF

Από εκεί και πέρα, στις 15 Ιουνίου αναμένεται η πρώτη πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων (GLF) 6,9 δισ. ευρώ που αφορά την περίοδο των μνημονίων, κάτι που θα βελτιώσει το προφίλ στο ελληνικό δημόσιο χρέος.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα στοχεύει στην πρόωρη αποπληρωμή, έως το 2031, των 31,6 δισ. ευρώ που υπολείπονται από το πρώτο μνημόνιο, ποσό που υπό κανονικές συνθήκες θα αποπληρωνόταν με τριμηνιαίες δόσεις από το 2029 έως το 2041.

Η πρόωρη αποπληρωμή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την αξιοπιστία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές και ενδέχεται να συμβάλει στη μείωση του κόστους δανεισμού στο μέλλον.

Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναμένεται να αγγίξει στο τέλος του 2026 το 136,8% από 146,1% στο τέλος του 2025, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο Μεσοπρόθεσμο που κατέθεσε στην ΕΕ το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μετά από αυτό το φετινό ορόσημο θα είναι η πτώση κάτω από το 100% του ελληνικού ΑΕΠ, κάτι το οποίο τοποθετείται πλέον στο 2033 με 2034. Άλλωστε, η ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους είναι θετική ακόμη και στην περίπτωση που η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κινηθεί στη περιοχή του 0,4%-0,8%, σύμφωνα με το πιο ακραίο σενάριο.

Πηγή: ot.gr