Νέα φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 22 Ιανουαρίου (απόγευμα στην Ελλάδα) στην Καλιφόρνια. Μέσα σε δύο ώρες σάρωσε περισσότερα από 10.000 στρέμματα σε μια περιοχή που ήδη δοκιμάστηκε σκληρά από καταστροφικές φωτιές αυτόν τον μήνα.

Η εστία βρίσκεται κοντά στην τεχνητή λίμνη Καστάικ, βορειότερα από τα μέτωπα που είχαν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, οι περιοχές που βρίσκονται δίπλα στη λίμνη Καστάικ πρέπει να εκκενωθούν.

Μέσα σε δύο ώρες η φωτιά έκαψε περισσότερα από 5.000 στρέμματα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες.

Εξαιτίας των μετώπων, κοντά στον αυτοκινητόδρομο 5, έχουν κλείσει τμήματα της οδικής αρτηρίας. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις για να μην περάσει η φωτιά στην άλλη πλευρά.

Στο μεταξύ, έχει εκκενωθεί εν μέρει μια φυλακή της κομητείας στο Καστάικ. Η φυλακή βρίσκεται ακριβώς νότια της περιοχής όπου έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 4.295 κρατούμενους.

Σχολεία έχουν ήδη ακυρώσει τα μαθήματά τους και οι κάτοικοι στη λίμνη Καστάικ αποχωρούν μαζικά για προληπτικούς λόγους. Οι κάτοικοι κατευθύνονται στη περιοχή Βαλέντσια, μια κωμόπολη στην Σάντα Κλαρίτα, η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βορειότερα του Λος Άντζελες.

Την εξάπλωση της πυρκαγιάς διευκολύνουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι «τρέχουν» με ταχύτητα που ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Breaking News: Another Fire in Los Angeles. Evacuations around Castaic. Fire has exploded from 500 acres to 5000. Northbound 5 freeway closed north of 126. pic.twitter.com/1MtR2MGK6u

— Andrew Hart (@realahart) January 22, 2025