Ημέρα εθνικού πένθους η σημερινή (22/1) στην Τουρκία μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου Καρτάλκαγια της επαρχίας Μπόλου, στα βόρεια της χώρας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 76 άτομα. Μεταξύ των θυμάτων πιστεύεται ότι είναι και αρκετά παιδιά.

Το ξενοδοχείο με τους 12 ορόφους, στο οποίο βρίσκονταν 238 επισκέπτες, καταστράφηκε από τις φλόγες μετά την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον όροφο του εστιατορίου. Ήδη οι Αρχές έχουν συλλάβει 9 άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου.

«Κηρύχθηκε μονοήμερο εθνικό πένθος για να μοιραστούμε τη θλίψη των συγγενών των αδελφών μας που έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο ξενοδοχείο στο Bolu Kartalkaya» έγραψε στο Χ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου οι σημαίες μας θα κυματίζουν μεσίστιες στη χώρα μέχρι τη δύση του ηλίου. Σε κάθε περίπτωση, όσοι προκάλεσαν μια τέτοια καταστροφή, οι υπαίτιοι, θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου. Η σημερινή μέρα δεν είναι μέρα για να κάνουμε πολιτική, είναι μέρα αλληλεγγύης, μέρα για να είμαστε ένα. Είθε ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα μας και το έθνος μας από τέτοια οδυνηρά γεγονότα» συμπλήρωσε.

Στη φωτιά τραυματίστηκαν 51 άτομα καθώς τρομοκρατημένοι παραθεριστές πήδαγαν από τα παράθυρα του ξενοδοχείου για να σωθούν από τη μανία της πύρινης λαίλαπας.

«Οι άνθρωποι άρχισαν να πηδάνε, προσπάθησαν να κατέβουν χρησιμοποιώντας σεντόνια» δήλωσε ο Ομέρ Σακράκ, μάρτυρας και υπάλληλος γειτονικού ξενοδοχείου.

Στη σκηνή της πυρκαγιάς επικράτησε χάος. «Ήταν σαν την Αποκάλυψη. Οι φλόγες περικύκλωσαν το ξενοδοχείο σε μισή ώρα. Ένας πατέρας φώναζε, θα πετάξω το παιδί μου αλλιώς θα καεί», δήλωσε ο Mevlut Ozer, μάρτυρας του περιστατικού στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya.

🚨#BREAKING: A fire broke out at the Grand Kartal Hotel in ski resort of Kartalkaya in Bolu, Turkey, killing 3 people and injuring 21 others.

The governor said there were 234 guests at the hotel, according to local media. The condition of the others weren’t immediately clear. pic.twitter.com/hV7g2HrTYJ

— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) January 21, 2025