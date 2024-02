Το δεύτερο μέρος της ευφάνταστης κινηματογραφικής μεταφοράς του πολυαγαπημένου μυθιστορήματος φαντασίας του Φρανκ Χέρμπερτ, κατακλύζει τις αίθουσες σε μια εβδομάδα με αξιόλογες προτάσεις, ανάμεσα στις οποίες και η «Πρίμα μπαλαρίνα» που μας μεταφέρει στα πιο σκοτεινά σημεία των περίφημων μπαλέτων Μπολσόι.

Dune μέρος δεύτερο ( Dune Part 2)

Παραγωγή: ΗΠΑ/ Καναδάς, 2024

Σκηνοθεσία: Ντενί Βιλνέβ

Ηθοποιοί: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ζεντάγια, Χαβιέ Μπαρδέμ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τζος Μπρόλιν κ.α.

Η ώρα της κινηματογραφικής επιστροφής στο αλλόκοτο σύμπαν που έπλασε ο Αμερικανός συγγραφέας Φρανκ Χέρμπερτ (1920 – 1986) στο cult μυθιστόρημα φαντασίας «Dune» (εκδόθηκε στη δεκαετία του 1960 και γυρίστηκε για πρώτη φορά ως ταινία από τον Ντέιβιντ Λιντς το 1984), επιτέλους ήρθε.

Και τι επιστροφή!

Το «ταξίδι» του ανθρώπου – μυστήριο, του Πολ Ατρείδης (Τιμοτέ Σαλαμέ) ο οποίος θέλει να εκδικηθεί για την εξόντωση του Οίκου του αλλά συγχρόνως ίσως να είναι ο Εκλεκτός, ο νέος Μεσσίας που θα φέρει μαζί του («όπως λένε και οι Γραφές») την σωτηρία του κόσμου, καταγράφεται σε μια θεαματική, δαιδαλώδη, εκκωφαντική και υπερ- φιλόδοξη ταινία, που στην καλύτερη περίπτωση μπορείς να χαρακτηρίσεις ως ένα διάρκειας δυόμιση ωρών καζάνι συμβολισμών.

Συγχρόνως είναι μια ταινία στην οποία το γυναικείο στοιχείο κινεί έντονα το ενδιαφέρον μας. Περιέργως είναι οι γυναίκες, εδώ, εκείνες που ενώ κινούνται στην σκιά των πραγμάτων, κατορθώνουν να παίξουν τον πιο σημαντικό ρόλο στις πράξεις των ανδρών, είτε από την πλευρά της μητέρας του Πολ (Ρεμπέκα Φέργκιουσον), είτε της αντάρτισσας που πολεμάει στο πλευρό του και τον έχει ερωτευτεί (Ζεντάγια), είτε από το περιβάλλον του εχθρού του αυτοκράτορα ενός άλλου πλανήτη και της κόρης του (Κρίστοφερ Γουόκεν ,Φλόρενς Πιου). Οι γυναίκες στο «Dune 2» είναι τα πρόσωπα που με την στρατηγική και τις πράξεις τους προκαλούν φόβο.

Σε κάθε περίπτωση όλα όσα βλέπουμε σε αυτό το καλλιτεχνικό υπερθέαμα – το οποίο όμως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν παρακολουθείς εύκολα αν δεν έχεις διαβάσει το βιβλίο – κάπου παραπέμπει. Ο Βιλνέβ έφτιαξε ένα πληθωρικό πολυπολιτισμικό κοκτέιλ μέσα στο οποίο βράζουν στοιχεία της ελληνικής μυθολογίας, της αρχαίας Ελλάδας, του χριστιανισμού, του μουσουλμανισμού, της ασιατικής φιλοσοφίας, του ιμπεριαλισμού, του κομμουνισμού, ακόμα και του ναζισμού αν προσέξουμε τις στρατιωτικές παρελάσεις και τους χαιρετισμούς των κυρίαρχων στην ιστορία.

Με την άμμο πρωταγωνιστικό σκηνικό στοιχείο στις θαυμάσιες εικόνες που «ζωγραφίζει» ο διευθυντής φωτογραφίας Γκρεγκ Φρέιζιερ και υπό τους πέρα για πέρα υποβλητικούς ήχους του Χανς Τσίμερ που σφυρηλατούν λυσσαλέα τα τύμπανα των αυτιών μας, η ταινία δεν σε αφήνει λεπτό σε ησυχία. Μπουκώνεις από τις σώμα – με σώμα μάχες, τα ελικόπτερα που βουίζουν ενώ βομβαρδίζουν θεόρατα οχήματα εδάφους, από τα γιγαντιαία, αποκρουστικά σκουλήκια που ξεπετάγονται από το υπέδαφος και μπορούν τα χρησιμοποιηθούν ακόμα και ως οχήματα για τις μετακινήσεις των πολεμιστών.

Το σκηνικό σύμπαν αυτής της ταινίας (όπως και της προηγούμενης) είναι ένα πραγματικό χάρμα οφθαλμών, σε σημείο δε που μαζί με τους συμβολισμούς μοιάζει να υποσκελίζει την ίδια την ιστορία της που ουσιαστικά είναι μια άλλη εκδοχή της αιώνιας μάχης ανάμεσα στο καλό και το κακό, έστω και αν τα όρια που τα διαχωρίζουν δεν είναι πάντα ορατά.

Βαθμολογία: 3

Πρίμα μπαλαρίνα ( Joika )

Παραγωγή: ΗΠΑ/ Νέα Ζηλανδία, 2023

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Νάπιερ Ρόμπερτσον

Ηθοποιοί: Νταϊάν Κρούγκερ

Κάτι παραπάνω από ένα συνηθισμένο biopic, η «Πρίμα μπαλαρίνα», τελευταία ταινία του Νεοζηλανδού σκηνοθέτη Τζέιμς Νάπιερ Ρόμπερτσον, έχει σε πρώτο πλάνο την Τεξανή χορεύτρια κλασικού μπαλέτου Τζόι Γουόμακ (πρόσωπο υπαρκτό) που προσπάθησε να γίνει η πρώτη Αμερικανίδα η οποία θα κατάφερνε να γίνει δεκτή στα μπαλέτα Μπολσόι. Ομως η ταινία δεν θέλει να γίνει κάτι παρεμφερές με τον «Ρόκι» χρησιμοποιώντας το κλασικό μπαλέτο στην θέση του μποξ.

Πολυδιάστατη και πολύπλευρη, η «Πρίμα μπαλαρίνα» εξετάζει με υπομονή και πληρότητα όλες τις πλευρές μιας εξαιρετικά δυσάρεστης τελικά ιστορίας. Τρία σκέλη στήνουν το όλο εγχείρημα: α) το ίδιο το όνειρο της Γουόμακ και η αποφασιστικότητά της να το κάνει πραγματικότητα. β) η σκληρή, αδίστακτη, άνευ όρων εκπαίδευση στα Μπολσόι (και ίσως όχι μόνο εκεί αλλά ιδιαίτερα εκεί) με την Γερμανίδα ηθοποιό Νταϊάν Κρούγκερ στον ρόλο της άκαμπτης εκπαιδεύτριας και γ) η ακόμα πιο σκληρή πραγματικότητα σύμφωνα με την οποία ακόμα και στα Μπολσόι το να είσαι ταλέντο δεν μετράει, αν δεν έχεις την «στήριξη εξωτερικών παραγόντων».

Γνωρίζουμε ότι πάνω -κάτω αυτό συμβαίνει παντού, όμως δεν περιμένουμε να το δούμε να συμβαίνει τόσο απροκάλυπτα στα μπαλέτα Μπολσόι και αυτό, τελικά είναι το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο της ταινίας που συγχρόνως εστιάζει στο πείσμα της Γουόμακ όχι απλώς να αποδείξει ότι ναι είναι η καλύτερη αλλά και να νικήσει το άδικο καθεστώς του θεσμού με το ατσαλένιο πείσμα της. Η προσωπική μάχη της χορεύτριας που υποδύεται με αληθινό πάθος η Τάλια Ράιντερ, είναι το ελκυστικότερο μέρος της ταινίας και σίγουρα θα ενθουσιάσει όσους πραγματικά αγαπούν το κλασικό μπαλέτο. Και ίσως όχι μόνον αυτούς.

Βαθμολογία: 3 ½

Ο πάγος που καίει » (Ran dong/ Breaking ice)

Παραγωγή: Kίνα /Σιγκαπούρη, 2023

Σκηνοθεσία: Αντονι Τσεν

Ηθοποιοί: Ντονγκιού Ζου, Χαοράν Λιου), Τζουξιάο Κου

Η τελευταία δημιουργία του ταλαντούχου σκηνοθέτη από την Σιγκαπούρη Αντονι Τσεν («Η εποχή της βροχής», «Σε άγνωστα νερά» κ.α.) είναι μια πολύ αγαπησιάρικη, ώριμη και κυρίως ελεύθερη ματιά πάνω στην καθημερινότητα τριών νέων ανθρώπων, μιας γυναίκας και δύο ανδρών σε μια πόλη που συνορεύει ανάμεσα στην Κίνα και την Βόρεια Κορέα.

Η κοπέλα (Ντονγκιού Ζου) είναι μια ξεναγός έξω καρδιά, ένας από τους δύο άντρες είναι εσωστρεφής, λιγομίλητος και μελαγχολικός (Χαοράν Λιου), ο άλλος πιο ανοιχτός, πιο δραστήριος (Τζουξιάο Κου). Πολύ σύντομα αντιλαμβάνεσαι ότι ο «Πάγος που καίει» δεν είναι τόσο ταινία «πλοκής» αλλά ταινία «αισθήσεων» και αισθημάτων, μια ταινία που πάνω από όλα αγαπά την ζωή, με τις μεγάλες αλλά κυρίως τις μικρές στιγμές της.

Ο φακός του Τσεν περισσότερο χαϊδεύει τα πρόσωπα και τα σώματα που κτηματογραφούνται, ο σκηνοθέτης ανιχνεύει τον εσωτερικό τους κόσμο καταγράφει τις μικρές καθημερινές δραστηριότητές τους.

Το τρίο θα παίξει στον πάγο και στα χιόνια, θα μεθύσει, θα χορέψει, θα περάσει στιγμές κατάθλιψης, θα οδηγήσει το αυτοκίνητό του στο αχανές τοπίο. Κι εμείς θα το ακολουθήσουμε νοσταλγώντας (όπως και η ταινία) την εποχή της νουβέλ βαγκ και κυρίως την «Ξεχωριστή συμμορία» (1964) του Ζαν Λικ Γκοντάρ, όπως και το τρίο του «Ζιλ και Ζιμ» (1962) του Φρανσουά Τριφό.

Βαθμολογία: 3

Μια γυναίκα (Une femme de notre temps)

Παραγωγή: Γαλλία, 2022

Σκηνοθεσία: Ζαν-Πολ Σιβεϊράκ

Ηθοποιοί: Σοφί Μαρσό, Γιόχαν Χέλντενμπεργκ

Η αστυνομικός Ζιλιάν Βερμπέκ (Σοφί Μαρσό) βρίσκεται σε κρίση. Ο άντρας της (Γιόχαν Χέλντενμπεργκ) την απατά, στη δουλειά της δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η σκιά της πεθαμενης αδελφής της (για τον θάνατο της οποίας πιστεύει ότι ευθύνεται η ίδια) είναι βαριά.

Κάθε τι που συμβαίνει στην ζωή της Ζιλιάν σε κάνει να αναρωτιέσαι, αν κάποια στιγμή αυτή η λιγομίλητη, βλοσυρή αστυνομικός, τόσο καλή στην διαφύλαξη των συναισθημάτων της, θα ξεπεράσει τα όρια και θα αναδείξει μια πτυχή του χαρακτήρα της που δεν θα περίμενες ποτέ να δεις.

Και αυτό το χτίσιμο της ηρωίδας, είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ταινίας του Ζαν-Πολ Σιβεϊράκ μέσω της οποίας η Σοφί Μαρσό είχε την ευκαιρία (και την εκμεταλλεύτηκε καλά) να δουλέψει πάνω σε κάτι εντελώς διαφορετικό από όσα μας έχει συνηθίσει τόσα χρόνια, σε συμπαθητικές κομεντί που συνήθως ξεχνιούνταν.

Ο Σιβεϊράκ την παρακολουθεί με υπομονή και φτιάχνει την σωστή ατμόσφαιρα για να σε προετοιμάσει για το ξέσπασμα. Ωστόσο, κάποια πράγματα δεν «κολλούν» καλά στην ιστορία και μια παράπλευρη υποϊστορία όταν η Ζιλιάν προσπαθεί να βοηθήσει μια γυναίκα κακοποιημένη από τον άντρα της, είναι σκηνοθετημένη με αβεβαιότητα.

Φυσικά, η γυναικεία εκδίκηση είναι η ουσία της ταινίας που τελικά μοιάζει φτιαγμένη από έναν καλό μελετητή του Κλοντ Σαμπρόλ, όπως και του Φρανσουά Τριφό καθώς το όλο κομμάτι της ενασχόλησης της Ζιλιέν με την τοξοβολία, είναι μια σαφής αναφορά στην «Νύφη φορούσε μαύρα» του τελευταίου που επίσης εστίαζε στην εκδίκηση μιας «μοιραίας» γυναίκας.

Βαθμολογία: 2 ½

Περάσματα ( Passages )

Παραγωγή: Γαλλία/ Γερμανία, 2023

Σκηνοθεσία: Αϊρα Σακς

Ηθοποιοί: Φραντς Ρογκόφσκι, Μπεν Γουίσο, Αντέλ Εξαρχόπουλος

Δυο άντρες και μια γυναίκα πρωταγωνιστούν και στη «πολυεθνική» ταινία «Περάσματα» που σκηνοθέτησε ένας Αμερικανός, ο Αϊρα Σακς, στη Γαλλία. Μόνο που εδώ οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές, το πλαίσιο πολύ στενάχωρο και το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας, αλαζονικό.

Είναι ο Τόμας (Φραντς Ρογκόφσκι) ένας ταλαντούχος Γερμανός σκηνοθέτης που έχει αφήσει το Μόναχο για το Παρίσι, όπου ζει μαζί με τον graffiti artist σύντροφό του Μάρτιν (Μπεν Γουίσο). Η σχέση φαίνεται κουρασμένη αλλά οι σεξουαλικές ανάγκες του Τόμας ποικίλουν, οπότε θα βρεθεί στο ίδιο κρεβάτι με την Αγκάτ (Αντέλ Εξαρχόπουλος), μια σέξι κοπέλα που προέρχεται από έναν χωρισμό.

Με την σφραγίδα του Σακς, ανοιχτά ομοφυλόφιλου σκηνοθέτη ταινιών όπως οι «Η αγάπη είναι παράξενη» (2014) και το «Μικροί κύριοι» (2016), η ταινία δείχνει να ενδιαφέρεται κυρίως για το εσωτερικό χάος του Τόμας, που μη ξέροντας τι ακριβώς θέλει από τη ζωή του, λειτουργεί επιπόλαια και ενστικτωδώς.

Ανακατεύει τα πάντα, μανιπουλάρει τους πάντες σπέρνει παντού τον πόνο και δεν ενδιαφέρεται για κάτι άλλο πέρα από την εκπλήρωση των προσωπικών του αναγκών. Είναι ένας εγωιστής καταδικασμένος να μείνει μόνος και ο Ρογκόσφκι τον υποδύεται με μια θαυμαστή φυσικότητα σε αυτή την πικρή ταινία που μπορεί (ενδεχομένως) να έχει αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία του σκηνοθέτη αλλά καταφέρνει να επικοινωνήσει.

Βαθμολογία: 2 ½

Ακουσέ με

Παραγωγή: Ελλάδα, 2023

Σκηνοθεσία: Μαρία Ντούζα

Ηθοποιοί: Ευθαλία Παπακώστα, Γιώργος Πυρπασόπουλος κ.α.

Εδώ παρακολουθούμε στιγμιότυπα από την ζωή μιας κωφής κοπέλας (Ευθαλία Παπακώστα) σε ένα νησί, εκεί όπου χωρίς την θέλησή της, καλείται να ζήσει. Τής ζητείται να ενταχθεί στο ίδιο σπίτι μαζί με τον πολιτικό μηχανικό πατέρα της (Γιώργος Πυρπασόπουλος), τον αδελφό της (Δημήτρης Κίτσος) και την αλλοδαπή δεύτερη σύζυγο του πρώτου (Γιάνα Μπουκόβσκα Νταβίντοβα). Και εκείνη προσπαθεί. Αλλά…

Η σκηνοθέτις εστιάζει στην καταγραφή καταστάσεων που δυσκολεύουν όλο και περισσότερο την ζωή της κοπέλας της οποίας η επαφή με τους ανθρώπους είναι ούτως ή άλλως «δύσκαμπτη». Κάθε νέα αρχή χρειάζεται δουλειά πόσο μάλλον όταν υπάρχουν οι αστάθμητοι παράγοντες, όπως ο έρωτας με ένα αγόρι από το σχολείο της (Νίκος Κουκάς) που είναι ο ατίθασος μαθητής της τάξης και κάνει μπούλινγκ στον αδελφό της.

Όλες αυτές οι καταστάσεις είναι τοποθετημένες αρμονικά, και συγκροτημένα σε μια ταινία της οποίας οι ενάρετες προθέσεις είναι ορατές όπως ορατή είναι και η δημιουργική και καθόλου τουριστική αξιοποίηση των φυσικών χώρων γυρισμάτων στην Χίο, αν και το νησί ποτέ δεν ονομάζεται στο σενάριο.

Βαθμολογία: 2 ½

Στον κόσμο των κινουμένων σχεδίων

Η πολύ πρωτότυπη ταινία κινουμένων σχεδίων «Περιπέτειες του Επιθεωρητή Σαν» (Inspector Sun & the curse of the Black Widow, ΗΠΑ, 2024) απευθύνεται σε παιδιά και όχι μόνο. Με θάρρος και χάρη ο σκηνοθέτης Χούλιο Σότο Γκουρπίντε συνδέει τον κόσμο των εντόμων (κυρίως των αραχνών) με εκείνο των μυθιστορημάτων της Αγκάθα Κρίστι αλλά και των φιλμ νουάρ περασμένων μεγαλείων.

Σαν ένας άλλος Ηρακλής Πουαρό, ο αστυνομικός επιθεωρητής Σαν που με την υπεροψία και τον σνομπισμό του δεν έχει και τόσες πολλές συμπάθειες (όλοι πιστεύουν ότι οι επιτυχίες του οφείλονται στην τύχη και η υπηρεσία του τον έχει βάλει «στον πάγο»), αναλαμβάνει την λύση ενός μυστηρίου σχετικού με μια μυστική φόρμουλα. Το υδροπλάνο μέσα στο οποίο θα διαδραματιστεί το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας θα μετατραπεί σε ιπτάμενο Κότον Κλαμπ με την διαδρομή να κρύβει πολλά απρόοπτα, ανάμεσα στα οποία και μια μοιραία γυναίκα με κυνόδοντες βαμπίρ! (καλή η ελληνική μεταγλώττιση με τις φωνές των Θάνου Λέκκα, Θανάση Κουρλαμπά, Νέστορα Κοψιδά κ.α.)

Βαθμολογία: 3

