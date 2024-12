Σκηνές τρόμου επικράτησαν στη χριστουγεννιάτικη αγορά στην περιοχή του Μαγδεμβούργου, στη Γερμανία, περίπου στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ένα μαύρο αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου, που εκείνη την ώρα απολάμβανε τη βόλτα του στη στολισμένη αγορά.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 60 έχουν τραυματιστεί – οι 15 σοβαρά, με τις γερμανικές αρχές να αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως «τρομοκρατικό».

Ο οδηγός του οχήματος, ηλικίας περίπου 50 ετών, έχει συλληφθεί και, όπως μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ, πρόκειται για άντρα αραβικής καταγωγής, στο αυτοκίνητο του οποίου φέρεται να έχουν βρεθεί και εκρηκτικά με το κίνητρο του να παραμένει άγνωστο.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη:

Dieses Video zeigt, soweit ersichtlich, die Festnahme des/eines mutmaßlichen Attentäters nach dem Anschlag in Magdeburg. pic.twitter.com/atVe3drBV8 — Markus Haintz (@Haintz_MediaLaw) December 20, 2024

Βίντεο από την περιοχή έχουν καταγράψει την «τρελή» πορεία του οχήματος, με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για ανθρώπους που εκσφενδονίστηκαν δεκάδες μέτρα μακριά.

Video of a car driving into a crowd at a Christmas market in Magdeburg. At the moment, 11 people are known to have died and 60 injured. German authorities have called it a terrorist attack. According to preliminary information, the driver is a native of Syria (this information… pic.twitter.com/nCa8Fpwg85 — big ben (@alternative_war) December 20, 2024



Η περιοχή αμέσως αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο κατέφτασε ο πρωθυπουργός της Σαξονίας – Άνχαλτ, Ράινερ Έριχ Χάσελοφ.

At least 11 people have died following an attack at a Christmas market, the German newspaper Bild reports, without citing its sources. Sky’s @SiobhanRobbins highlights what we know so far. Latest updates: https://t.co/2DAQRn8PP0 📺 Sky 501, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/MQUtihjnSi — Sky News (@SkyNews) December 20, 2024

Τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως ο άνδρας έδρασε μόνος του.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο 50χρονος μένει στη Γερμανία από το 2006 και εργαζόταν ως γιατρός.

An attack has taken place at a Christmas market in Magdeburg, Germany. Several people are dead and injured, according to MDR. pic.twitter.com/LRjCu82QtS — Visegrád 24 (@visegrad24) December 20, 2024

Οι δηλώσεις Σολτς μετά την επίθεση στη Γερμανία

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς εξέφρασε τον αποτροπιασμό του μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Γερμανία.

Ο γερμανός καγκελάριος αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή αύριο, Σάββατο.

«Οι πληροφορίες που έρχονται από το Μαγδεμβούργο προμηνύουν το χειρότερο. Η σκέψη μου είναι κοντά στα θύματα και τους οικείους τους. Είμαστε στο πλευρό τους και στο πλευρό των κατοίκων του Μαγδεμβούργου. Ευχαριστώ τις ομάδες διάσωσης που συμμετέχουν, σε αυτές τις ώρες αγωνίας», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 20, 2024

Μητσοτάκης: Η βία δεν έχει θέση στην κοινωνία μας

Σοκαρισμένος από την τραγική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο X. «Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσους επλήγησαν. Η Ελλάδα στέκεται με αλληλεγγύη στον γερμανικό λαό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η βία δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας» συμπληρώνει ο ίδιος.