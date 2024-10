Ενατη μέρα διεξαγωγής σήμερα, του 30ού φεστιβάλ κινηματογράφου Νύχτες Πρεμιέρας της Αθήνας, οπότε οι νέες ταινίες της εβδομάδας που διανέμονται εμπορικά στις αίθουσες είναι πολύ περιορισμένες με πέντε μόνο Α προβολής – εκ των οποίων δύο είναι animation. Για τις άλλες τρεις όμως, δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη καθώς οι εταιρίες εκμετάλλευσής τους επέλεξαν να μην τις παρουσιάσουν στους δημοσιογράφους: «Η ώρα της σιωπής» (Silent hour, ΗΠΑ/ Μάλτα, 2024), αστυνομικό θρίλερ του Μπραντ Αντερσον με τους Τζόελ Κίναμαν και Μαρκ Στρονγκ, «Bagman» (ΗΠΑ, 2024), θρίλερ τρόμου του Κολμ Μακάρθι με τους Σαμ Κλάφλιν, Στίβεν Κρι και το ντοκιμαντέρ «In seαrch of an audience» (Σε αναζήτηση κοινού) του Νικόλα Ποττάκη.

Βαθμολογία

5: εξαιρετική

4: πολύ καλή

3: καλή

2: ενδιαφέρουσα

1: μέτρια

0: απαράδεκτη

Το ατίθασο ρομπότ (The wild robot)

Ρομπότ με ανθρώπινη ψυχή «κλέβει» την καρδιά των θεατών

Παραγωγή: ΗΠΑ, 2024

Σκηνοθεσία: Κρις Σόντερς

Κινούμενο σχέδιο

Σε ένα από τα ομορφότερα animation που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δραματουργικός χώρος είναι ένα ερημικό νησί, όπου δύο εντελώς αντίθετοι κόσμοι «συναντιώνται»: στη μία πλευρά ο πρωτόγονος κόσμο της φύσης και των ζώων που κατοικούν στο νησί και στην άλλη ο σούπερ εξελιγμένος κόσμος της τεχνολογίας.

Πρωταγωνιστής σε αυτή την συνάντηση είναι η Ρόουζι, ένα ρομπότ που έχει ξεμείνει στο νησί, μακριά από την εταιρία κατασκευής του. Στον ξένο τόπο θεωρείται παρείσακτος. Τα ζώα την χλευάζουν και την θέλουν μακριά τους, παρότι εκείνη προσπαθεί, με ειλικρίνεια, να επικοινωνήσει μαζί τους.

Η σχέση του ρομπότ με μια ορφανή αρσενική χήνα θα γίνει ο άξονας μιας ταινίας που πολύ σύντομα σε κερδίζει με την αυθεντική αγάπη της για τον κόσμο, την προάσπιση εννοιών όπως η ομαδικότητα και η φιλία και την άρνησή της απέναντι στην προκατάληψη και τη μισαλλοδοξία.

Διόλου τυχαία, το ευφυές αυτό έργο της Dreamworks SKG, σκηνοθέτησε ο Κρις Σάντερς, ένα σημαντικό πρόσωπο στον χώρο του αμερικανικού animation καθώς μετρά τρεις υποψηφιότητες για Οσκαρ με τις ταινίες «Λίλο και Στιτς», «Πως να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας» και «Οι Κρουντς».

Το σενάριο βασίζεται σε ένα δυνατό μυθιστόρημα, το ομότιτλο του Πίτερ Μπράουν (που βρέθηκε και στην πρώτη θέση στη λίστα των μπεστ σέλερ των Τάιμς της Νέας Υόρκης), ενώ η ιστορία κινείται κάπως πάνω στα χνάρια που χάραξε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ με τον εξωγήινο «ΕΤ», που επίσης έβαζε δύο διαφορετικούς κόσμους σε αντίπαλα «στρατοπεδα» υποστηρίζοντας ότι μπορούν να συνυπάρξουν.

Στο «Ατίθασο ρομπότ» αυτή η συνύπαρξη κλιμακώνεται υπέροχα ενώ κάποια ζώα όπως η παμπόνηρη αλλά… έντιμη αλεπού Θινκ κλέβουν, κυριολεκτικά, την παράσταση. Εξίσου θετικό όμως είναι το γεγονός ότι είδαμε την ταινία μεταγλωτισμένη στα ελληνικά και οι φωνές όλων των ηθοποιών μας συνεπήραν, κάτι που δεν θα λέγαμε ότι συμβαίνει συχνά στην ελληνική μεταγλώττιση κινουμένων σχεδίων.

Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι φωνές των Τζίνης Παπαδοπούλου (Ρόουζι) και Βαγγέλη Στρατηγάκου, Τίτου Γρηγορόπουλου, Μαριάνθης Σοντάκη, Βαγγέλη Ρόκου, Σοφίας Καψαμπέλη, Άγγελου Λιάγκου, Βασίλη Μηλιού, Νίκου Παπαδόπουλου, Γιώτας Μηλίτση και Πέτρου Δαμουλή.

Οι φωνές των ξένων ηθοποιών της πρωτότυπης εκδοχής είναι των Λουπίτα Νιόνγκο, Πέδρο Πασκάλ, Κάθριν Ο’Χάρα, Μπιλ Νάι, Κιτ Κόνορ, Στέφανι Σου,Μαρκ Χάμιλ, Ματ Μπέρι και Βινγκ Ρέιμς).

Βαθμολογία: 3 ½

Προβάλλεται μεταγλωττισμένο αλλά και με υποτίτλους σε περισσότερες από 115 αίθουσες σε όλη την Ελλάδα

My Hero Academia: You’re Next

Iαπωνικό anime στο οποίο δεν μένει τίποτα… όρθιο

Παραγωγή: Ιαπωνία, 2024

Σκηνοθεσία: Τενσάι Οκαμούρα

Κινούμενο σχέδιο

Οσο γοητευτικό, ελκυστικό και κατανοητό είναι το αμερικανικό «Ατίθασο ρομπότ», τόσο μονότονα επαναλαμβανόμενο και εντελώς δαιδαλώδες είναι το δεύτερο animation της εβδομάδας, προερχόμενο από την Ιαπωνία και το σύμπαν των μάνγκα. Βεβαίως, λίγοι να ξέρεις από τον κόσμο της σεριάς των ιαπωνικών αυτών anime, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά.

Είναι η τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία μιας επιτυχημένης σειράς anime βασισμένης στην εξαιρετικά δημοφιλή στην Ιαπωνία σειρά κόμικ Weekly Shonen Jump του Κοχέι Χορικόσι (πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν εκδοθεί παγκοσμίως).

Οπότε με το «My Hero Academia: You’re Next» που σκηνοθέτησε ο εξπέρ του είδους Τενσάι Οκαμούρα, παίρνεις ακριβώς αυτό που περιμένεις: μια animation αποθέωση της καταστροφολογίας και καταστροφολαγνειας, με φόντο μια κατεστραμμένη Ιαπωνία της οποίας το μέλλον βρίσκεται στα χέρια μιας ομάδας μαθητών με ιδιαίτερα υπερφυσικά χαρίσματα.

Δεν σε περιμένει καμία απολύτως έκπληξη απαξ και έχεις δει κάτι παρεμφερές από την ίδια χώρα (και υπάρχουν αμέτρητα). Το «My Hero Academia: You’re Next» απευθύνεται 100% στο κοινό που ακολουθεί αυτές τις ταινίες, στο οποίο είναι αδύνατον να συμπεριληφθούμε.

Βαθμολογία: 1 ½

ΑΘΗΝΑ: OPTIONS IΛION – ΟΛΑ ΤΑ VILLAGE – ΑΘΗΝΑΙΟΝ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ –

VILLAGE COSMOS κ.α.

«Συνάντησα κι ευτυχισμένους τσιγγάνους» (Skupljaci perja, 1967)

Ιστορικό φιλμ από την πρώην Γιουγκοσλαβία

Διακεκριμένη στο φεστιβάλ Καννών με το βραβείο της επιτροπής και υποψήφια για το Οσκαρ καλύτερης μη αγγλόφωνης ταινίας, η γιουγκοσλαβική παραγωγή «Συνάντησα κι ευτυχισμένους τσιγγάνους» (Skupljaci perja, 1967) είναι η εις βάθος ματιά του σκηνοθέτη Αλεξάντρ Πέτροβιτς στον κόσμο των Ρομά, στις παραδόσεις και στα ήθη τους. Παρακολουθούμε την ιστορία ενός παντρεμένου τσιγγάνου ο οποίος ερωτεύεται μια νεότερή του που προορίζεται για γάμο με έναν τσιγγάνο της ηλικίας της. Θλίψη, καταχνιά αλλά και πολλές αλήθειες στην ταινία που θεωρείται κεφάλαιο στην ιστορία του κινηματογράφου των βαλκανίων γιατί είναι η πρώτη μεγάλη βαλκανική παραγωγή που έδωσε φωνή στην κοινότητα των Ρομά. Πρωταγωνιστούν οι Μπεκίμ Φεχμίου, Ολιβέρα Καταρίνα, Βέλιμιρ – Μπάτα – Ζιβοτζίνοβις.

Βαθμολογία: 3

ΑΘΗΝΑ: ΑΤΕΝΕ